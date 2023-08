Tierras del INTA para casas: ¿en qué usan las hectáreas en discusión?

Noticia que trascendió debido a sus buenos fines, es la referida al proyecto de ley presentado por el diputado nacional Lucas Godoy, que prevé transferir 41,2 hectáreas de la estación experimental de INTA Cerrillos a la Provincia, para que se destinen a la construcción de viviendas, tema que tuvo críticas pese a que viene a responder a la demanda habitacional en Salta.

Al respecto, el director de la Estación Experimental del INTA, Marcelo Echenique, estuvo visitando la redacción de CNN Salta -94.7 MHZ- donde señaló cuál es la finalidad que tienen esas hectáreas, defendiendo su uso pero también señalando que están abiertos al diálogo para encontrar punto en común.

Primeramente dijo que tenía conocimiento del tema cuando tiempo atrás hubo otro proyecto similar, que buscaba expropiar 500 hectáreas de las 1105 que tienen en Cerrillos. La iniciativa no prosperó pero es la semilla de la cual surge la nueva propuesta de transferir 41 hectáreas, de la cual supieron a mediados del año anterior.

Esto llevó a una serie de reuniones, de conversaciones con autoridades, contrapropuestas y sugerencias de negociaciones en caso de tomarse esas tierras. “Yo solo tuve un llamado con el diputado, quedamos en juntarnos y no volvimos a saber nada hasta hace 2 meses, luego el proyecto entró sobre tablas sin tener mayor diálogo”, lamentó.

Dicho eso negó que las tierras no sean utilizadas por los técnicos. “En los lotes se hacen distintos trabajos con rotaciones en los lotes, en esas 41 hectáreas se trabajó con maíz este año, con distinta experiencias, no son ociosas, tienen mucha importancia”, sentenció diciendo que ante el avance de la urbanización en la zona, ese terreno también funciona como una esponja para captar corrientes de agua. “Queremos sistematizarlo para evitar erosiones, con presas para que esa agua se use para riego”, comentó.

Reiterando que contar con el predio les permite trabajar y avanzar con ensayos o investigaciones, indicó que una parte del campo es donado, el otro fue comprado a mediados del siglo pasado. “Es bastante doloroso que se lo expropie a nivel gratuito; sin desconocer el tema (de viviendas), ¿hacerlo en la tierra más fértil donde se pueden hacer otras cosas? Es una discusión, incluso en lo interno del INTA”, aseveró para concluir.

“Defendemos el sistema de ciencias y tecnologías, en eso no hay discusión, hay que visibilizar más el trabajo que hacemos”