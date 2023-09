¿Hijos del rigor? Diputados con asistencia perfecta en comisiones tras los anuncios de descuentos

En la última entrega del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, la diputada provincial y ex integrante de Ahora Patria, Julieta Perdigón, se refirió al proyecto de su autoría que dio mucho de qué hablar, el cual se trata de un descuento del 10% los haberes a aquellos legisladores que no cumplan con asistir a las sesiones o comisiones.

“Desde el día miércoles ya rige, así que me siento muy contenta por eso. Básicamente, buscamos que el legislador que no asista de una manera justificada, que se le descuente, que tenga una sanción".

Aclaró que la sanción es acumulativa y ya produjo el efecto que se esperaba, porque apenas salió el proyecto en los medios, tenían el 100% de quorum en las comisiones, así que no es algo menor. "Me llamaron de otras provincias, súper entusiasmados por el proyecto y que van a empezar a insistir para que se replique en sus Cámaras”, fueron las palabras de la diputada provincial Julieta Perdigón para cerrar la entrevista.

Salida inesperada de Ahora Patria

“Creo que se ha puesto mucho en tela de juicio la postura que tomé, porque me dicen: “te estás bajando del barco ganador”, pero aclaró que "no es una cuestión de conveniencia, sino una cuestión de convicción, que es muy diferente".

“Pasaron situaciones que me hicieron tomar esta decisión. Creo que se han presentado frentes totalmente antagónicos, que son desconcertantes también para los seguidores que inicialmente apoyaron a Ahora Patria. Entonces, por ahí me tocaba respaldar algunas cosas, algunos planteos del candidato que acompañan, que actualmente es Milei. Y yo no las comparto, entonces no puedo decir algo que va contra mis ideales, así que decidí abrirme y formar un nuevo monobloque que se llama Salta Federal poniendo el foco en los 3 ó 4 meses que me quedan de gestión en mi candidatura”, añadió.

En cuanto a este desencuentro interno, le consultamos a nuestra invitada desde cuándo empezó a sentir esto: “Viene desde la candidatura provincial. A mí, sin duda, no me dieron el respaldo que creo merecer, que creo haber merecido porque coseché también buenas acciones dentro del partido, siempre me lo puse al hombro, estoy desde el primer día, soy también una de las fundadoras. Hemos trabajado a la par junto a Emilia Orozco, que actualmente va de candidata. Hemos trabajado mucho para constituir Ahora Patria y ese sacrificio tiene que verse respaldado también por los dirigentes, cuando ponen a una persona en una candidatura, no es simplemente decirte “vas a encabezar. Un gusto, nos vemos.” Y más o menos así me sentí yo en la candidatura provincial que fue durísima porque tuve que hacerlo a partir de mis propios recursos. Éramos un frente que tenía cuatro listas”.

“Es muy difícil trabajar, competir y que te alcance también para poder llegar. No hicimos ni siquiera piso, fue duro. Y también fue duro para mí porque yo ya estoy en ejercicio de funciones, entonces había que contrarrestar todo el trabajo que una viene haciendo legislativo. En paralelo, con la agenda".

También cuestionó el apoyo del espacio a tres frentes antagónicos en diferentes momentos. "Hemos sido parte del kirchnerismo, Juntos por el Cambio y Milei, entiendo que son alianzas políticas estratégicas que debemos respetar los que estamos abajo porque son decisiones de los líderes de los partidos, pero no significa que las tenga que compartir. Entonces, ante esa situación he decidido abrirme del espacio”, fueron las tajantes palabras de la entrevistada.

"Hemos sido parte del kirchnerismo, Juntos por el Cambio y Milei"

“Tampoco voy a estar acompañando. No es una cuestión de conveniencia, sino de convicción. Hay cosas que no respaldo de lo que propone Milei. No puedo, por ejemplo, proponer el tema del boucher cuando yo vengo de la Universidad Pública, iría contra mi moral, contra mis principios, no tiene lógica. Entonces, ante esas situaciones no me da la cara para ir a un medio y decir “yo respaldo a Milei”, cuando no lo respaldo. En tema Turismo, por ejemplo, Salta tiene una gran fuente de empleo que tiene que ver con este sector. Creo que son políticas públicas inviables, hay que ver qué posibilidad de gobernabilidad hay, también. Porque muchas cosas se dicen a través de los discursos mediáticos que venden títulos amarillistas o que reflejan el descontento de la gente, pero de ahí a que puedan ser aplicables hay una gran diferencia, en nuestra provincia, sobre todo”, fue el análisis de la diputada.