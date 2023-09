Antonio, de Masterchef, peregrinó al encuentro de los Santos Patronos

“Vengo a agradecer”, fueron las primeras palabras de Antonio López, el salteño que saltó a la fama por su participación en el programa Masterchef, al llegar a las puertas de la Catedral Básilica, junto a un nutrido grupo de peregrinos que caminó durante toda la noche desde La Merced, su lugar de origen, para agradecer al Sr. y la Virgen del Milagro.

Con una sonrisa en su rostro, Antonio, habló con CNN Salta, y aseguró que si bien “fue una noche muy fresca, nada se comparaba con las ganas de renovar el voto de fe”. “Estoy muy contento”, expresó el joven, quien realizó por tercer año la caminata hacia el encuentro de los Santos Patrones.

Emocionado, aseguró que solo tiene palabras de agradecimiento. “Vengo por agradecimiento, por todo lo que me pasó en este año, creo que no a cualquiera se le da la oportunidad que se me dio a mí, así que yo creo que fui bendecido y lo único que tengo es que es venir a agradecer por eso”, sostuvo.

A su vez, pidió por sabiduría y tranquilidad “en todos los proyectos que están llegando y que van a seguir llegando”. “Pido que me ayuden a elegir el buen camino, que me ayuden a elegir un buen proyecto, que me ayuden a tomar buenas decisiones, porque como todos sabemos el mundo que me depara a mí de acá en adelante es muy complicado”.

“Debo aprender a rodearme de buenas personas, a intentar resolver algunas situaciones y ojalá que los santos y todos los patrones de Salta estén ahí para ayudarme”, concluyó.