Silvina Luna grabó videos hasta sus últimos días para que sirvieran como prueba contra Aníbal Lotocki

La actriz quiso realizar un documental para retratar su lucha por la vida y no se dejó de grabar incluso en sus horas más difíciles.

La actriz quiso realizar un documental para retratar su lucha por la vida y no se dejó de grabar incluso en sus horas más difíciles.

En LAM (América), Ángel de Brito comentó que sostuvo una conversación privada con el hermano de Silvina Luna, Ezequiel Luna. El joven le contó que uno de los deseos de vida de la actriz, era realizar un documental en el que quedara retratada su lucha por superar las secuelas que dejaron las impericias de Aníbal Lotocki en su cuerpo. Con lo recaudado, esperaba conformar una asociación civil para reunir a las víctimas por mala praxis en cirugías estéticas.

En cuanto al material audiovisual, de Brito no dejó claro si el joven estaba en posesión del mismo, pero sí confirmó su existencia: “Todo lo que pasó en la clínica estaba registrado y todo lo que pasó antes también, por pedido de Silvina”.

Tras una breve pausa, el periodista continuó con su relato, “Me contaba Ezequiel en un momento que en la clínica, en muy mal estado Silvina, se grababa. Que quede todo registrado... Me dijo que al principio Silvina no veía su final, pero después... no sabe bien si ella se dio cuenta del todo”, contó a sus panelistas.

Este material, en caso de ser presentado públicamente, resultaría un testimonio impactante que podría servir como un elemento de convicción importante en la causa que la artista llevó en vida contra el cuestionado cirujano.

Autopsia a Silvina Luna: cuáles son los estudios claves que podrían determinar si Aníbal Lotocki es culpable

Este jueves por la tarde se empezaron a conocer los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, quien murió el 31 de agosto.

Si bien los resultados preliminares echaron un poco de luz sobre la causa de su muerte, aún faltan estudios que son claves para determinar la culpabilidad de Aníbal Lotocki, el cirujano que la operó varias veces y que está en el ojo de la tormenta.

Aún deben hacerle más exámenes al cuerpo de Silvina Luna.

El periodista de TN Ignacio González Prieto informó que aún deben realizarle al cuerpo de la modelo “exámenes histopatológicos y toxicológicos”. El primero es para identificar alteraciones estructurales y anormalidades proteicas o genéticas para corroborar el diagnóstico o causa de la muerte.

Al aire de América Noticias, el periodista Javier Díaz contó este jueves que se empiezan a conocer los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la exparticipante de Gran Hermano.

“El cuerpo de Silvina Luna empieza a hablar. Hay una cantidad importante de material que migró por todo el cuerpo, no en la cabeza, pero sí en los brazos, en los pectorales, en la zona de los glúteos, detrás de las rodillas. Una calcificación muy importante. Se observaron granulomas en la parte posterior de las rodillas”, indicó el panelista. /TN