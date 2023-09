"Estamos súper preocupados", dijeron desde Salud tras los casos de dengue autóctono

Noticia que trascendió días atrás fue la confirmación del segundo caso de dengue autóctono, detectado en la ciudad de Tartagal, encendiendo las alarmas a nivel sanitario para profundizar las acciones que ayuden a evitar la proliferación del virus como del mosquito vector.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el director de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud, el doctor Francisco García, señaló que esta confirmación genera preocupación pero a la vez debe llevar a la ocupación para combatir al virus, contando con el entendimiento y acompañamiento de la población.

Consultados sobre los dos casos de dengue, García reconoció que “estamos súper preocupados, es algo que no se espera para esta temporada, no hemos tenido casos de dengue sin antecedentes de viaje en septiembre, siempre comenzaban en noviembre como lo más temprano”, aseveró.

Dicho esto señaló que es complicado el panorama con el que se viene presentando el año, pues es el primero donde, a lo largo de sus primeras 36 semanas, no hubo alguna en la que no se registró algún caso en el país, como tampoco hubo un corte como solía pasar en invierno. “Es inusual”, resumió.

"Estamos super preocupados con los casos de dengue porque es algo que no se espera en esta temporada, siempre comenzaban en noviembre como temprano. Es un año inusual porque no se han dejado de registrar casos en las 36 semanas que van del año"@pacogarcia410 en #LaMañanaDeCNN — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) September 25, 2023

Sobre las explicaciones, García manifestó que “todo tiene que ver con el efecto del cambio climático en esta zona del continente, seguimos teniendo casos de dengue en todo nuestro alrededor”, identificando diferentes cero tipos del dengue en los portadores de la enfermedad.

Sin embargo el director de Epidemiología sentenció que “más que preocuparse, hay que ocuparse en que no aparezcan más casos, que estos sea bloqueados lo antes posible y no sentarse a mirar”. Aquí dijo que la ciudadanía debe comprender que esta enfermedad conlleva una alta carga viral y requiere mucha atención médica, por tanto “debemos evitar que se saturen los servicios de salud, insistir con las medidas de prevención primarias para que no haya brotes”.