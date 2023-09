Abre la inscripción al nuevo IFE, ¿quiénes pueden pedirlo y qué necesitan?

Fue este martes cuando el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un “nuevo IFE” que consiste en un bono de $94.000 a pagarse en dos cuotas, destinado a trabajadores que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica.

¿Quiénes pueden anotarse? ¿Cuáles son los requisitos? Al respecto la gerente de la sucursal ANSES Sur de Salta, María Biurrun, estuvo dialogando con Multivisión Federal donde amplió los detalles de este IFE anticipando primeramente que las inscripciones iniciarán este miércoles a las 14:00 horas.

“Cualquier duda o consulta pueden llegarse desde mañana por las oficinas, sin turno, en su defecto con la clave social”, señaló la gerente quien también pidió paciencia a la comunidad pues “puede ser que al entrar (a la web) ingresen a una sala de espera, que la página esté colapsada, estamos tratando de atender y contener a todos”.

En cuanto al trámite dijo que este es sencillo, prácticamente igual al de los refuerzos anteriores. Un primer requisito para el mismo es no estar registrado en un trabajo formal, tener entre 18 y 64 años en caso de los varones y 18 a 59 para las mujeres. Para los jóvenes de 18 a 24 años, no deben tener carga de familia ni tampoco trabajo formal.

“No se debe haber comprado dólares desde febrero hasta ahora, no tener un plazo fijo desde junio hasta ahora, los gastos con tarjetas de crédito no deben ser excesivos, en caso de las billeteras virtuales hay un tope de movimientos que son entre $90.000 y $120.000, si exceden ese monto quedan afuera”, sumó otros requisitos.

“Para hacer la inscripción, se va a necesitar una clave social y asociar un CBU donde se va a depositar el dinero, son requisitos fundamentales”

La gerente señaló que, pasada la solicitud online, la persona va a pasar a un socio económico quien revisará que no tenga registrado un vehículo con más de 10 años de antigüedad, no cobrar asistencia del Estado como AUH, pensiones, Potenciar, Trabajar, fondo de desempleo, etc. “Todas esas personas ya tuvieron sus medidas”, espetó.