Tras el primer debate presidencial, ¿cambió el voto de algún salteño?

Comentario obligado durante este lunes fue lo vivido durante la noche del domingo cuando tuvo lugar el primer debate de los candidatos a presidente, quienes reunidos en la ciudad de Santa Fe cruzaron opiniones, ideas, críticas y propuestas, alistándose para la contienda del próximo 22 de octubre.

En ese contexto, ¿los salteños vieron el debate? ¿Le prestaron atención? ¿Lo expuesto por los participantes impactará en el sufragio que emitirán en un par de semanas? Las respuestas fueron dispares en cuanto a quienes lo vieron y quienes no, pero en su mayoría los ciudadanos ya tienen definido su voto el cual no creen que lo cambien.

Así lo pudo constatar el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- el cual salió al centro de la ciudad para conversar con los salteños quienes tuvieron opiniones dispares al respecto. Primeramente y sobre los que no lo vieron, un testimonio dijo que estaba de viaje, otra persona que no le interesaba y otro que no le interesaba.

En cuanto al desarrollo, una voz dijo que deberían hacerse otro tipo de preguntas, mientras otro analizó que no llegó a ninguna conclusión interesante, pues fue “más de lo mismo”. Solo un testimonio consideró que las propuestas vertidas fueron interesantes.

El dato resonante es que casi la totalidad de las personas que hablaron con CNN Salta es que, vieran o no el debate, es que su voto ya está definido y los cruces de los candidatos no impactarán en una modificación. Solo una persona dijo que “voy a tener en cuenta” el debate para terminar de definir su postura, pero el resto dijo que “mi voto va a seguir siendo el mismo”.