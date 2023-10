Mujeres de comunidades originarias se encadenaron en el IPPIS, ¿qué piden?

Unas mujeres se encuentran realizando una protesta en las afueras del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, atándose al portón con cadenas, en reclamo a las autoridades por distintas atenciones y servicios para las comunidades del norte.

El móvil de InformateSalta se hizo presente en las afueras del IPPIS, sobre calle Almirante Brown, donde un grupo de mujeres oriundas de Tartagal llevan reclamando desde hace varios días, tomando la determinación en las últimas horas de amarrarse con cadenas, anticipando que seguirán con la medida en caso de no tener respuestas a sus demandas.

“Estamos hace más de una semana y nada todavía, no tenemos ninguna solución”, manifestó Alejandra Gimenez, cacique de una de estas comunidades a nuestro medio. “Estamos con esta protesta pacífica hasta que nos den soluciones y nos vamos”, sumó.

En cuanto a las demandas, estas son por perforación de pozos, por agua potable, la construcción de viviendas, el cumplimiento de convenios firmados, entre otros puntos. “Yo estoy pidiendo mangueras, el año pasado nos prometieron mangueras y no las tenemos puestas, está terminando el año y nada aún”, sumó.

Ya con las cadenas y con la custodia de efectivos de la Policía, la mujer anticipó que proseguirán con sus demandas. “Exigimos que nos cumplan, ahora hay un cacique cortando la ruta porque no tenemos agua, mandamos mensajes y no nos responden, estaremos aquí hasta que tengamos una solución, no nos escuchan”, concluyó.