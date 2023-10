Desabastecimiento de nafta: Wayar apuntó contra un diputado de Milei

Ante un marcado escenario de escasez de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país, Walter Wayar, senador por Cachi, en CNN Salta 94.7, destacó que “las tensiones” están vinculadas a intereses económicos en pugna, a la vez que responsabilizó al espacio de Milei.

Según el senador, desde hace tiempo las petroleras presionan para aumentar el costo de los combustibles y así maximizar sus ganancias, mientras que el gobierno trata de habilitar solo incrementos parciales para evitar una mayor inflación y afectar los bolsillos de los argentinos.

“Las petroleras buscan maximizar sus ganancias”

Wayar enfatizó que las petroleras no están operando a pérdida, ya que nadie permanece en un negocio que no genera beneficios. Señaló que el petróleo y el combustible son activos altamente deseados en diversos sectores del poder económico, lo que explica el conflicto en curso.

En la oportunidad, también apuntó contra un diputado de Javier Milei que preside una cámara de estaciones por el desabastecimiento. Se trata de Gabriel Bornoroni, que fue electo por La Libertad Avanza. "Una de las propuestas tiene en su fila a la persona que tiene que ver con la distribución y tiene que ver con el expendio de combustible de la boca directa al público".

"No es que orinan agua bendita y que no saben cómo está la situación, no saben en qué resorte tocar y en qué momento y por qué accionar de esta manera"

El senador hizo hincapié en el papel de las petroleras extranjeras en este escenario, mencionando que su reticencia a vender combustible puede influir en la decisión de los consumidores de acudir a YPF, la empresa estatal argentina. Esta migración masiva hacia YPF resaulta en una mayor escasez de combustible.

También planteó la posibilidad de otorgar a las petroleras una mayor libertad para fijar los precios, pero advirtió que esto podría conducir a precios más altos y una inflación más severa, lo que afectaría a los argentinos con menos recursos.

Por último, el senador sugirió que se necesita un enfoque más decidido para abordar este problema complejo.