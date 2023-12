Desmienten que Fernández haya reservado su custodia vitalicia

A horas del cambio del traspaso de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei, se conoció un decreto publicado este mismo sábado en e l Boletín Oficial en donde se implementa una modificación en el sistema de seguridad presidencial: la Casa Militar pasaría a tener bajo sus responsabilidades la custodia del presidente, el vicepresidente y ex mandatarios en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y eventuales residencias transitorias. La medida fue interpretada por dirigentes de la oposición como una garantía de vigilancia perpetua por parte del actual mandatario.

En ese marco, Presidencia de la Nación, que continúa vigente hasta el 10 de diciembre, emitió un comunicado en donde sostiene que "ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios".

"La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional", concluye.

Asunción presidencial de Javier Milei: cuándo es, a qué hora y cómo es el traspaso de mando

La asunción presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Después de la ceremonia de traspaso de mando, que será en la Casa Rosada, se espera que Javier Milei, ya consagrado como presidente de la Nación, dirija un mensaje a su militancia desde un escenario instalado sobre la avenida Entre Ríos, en las puertas del Congreso.

El equipo que por estos días define los detalles del acto de asunción de Javier Milei como presidente, tiene en sus planes que el Libertario brinde un discurso desde las escalinatas del Congreso, imitando las ceremonias de los mandatarios de los Estados Unidos, que lo hacen desde las puertas del Capitolio.

Esre detalle lo reveló Hernán Lombardi, el diputado de PRO que trabaja en coordinación con Karina Milei (hermana del presidente electo y futura secretaria general de la Presidencia) en la organización de la transmisión de los actos de la asunción presidencial tanto dentro como fuera del Palacio Legislativo y también en la Casa Rosada.

Aún resta definir el horario del inicio del acto, que no está confirmado. Se prevé que será entre las 11 y 12 del mediodía. Después de la jura, Javier Milei va a protagonizar la ceremonia de traspaso de mando donde el mandatario saliente Alberto Fernández le debe entregar los atributos de la banda y el bastón presidencial al nuevo jefe de Estado.

Luego, está previsto que el Presidente le dé un breve mensaje a la militancia de La Libertad Avanza que se encuentre en Plaza Congreso, para luego trasladarse en auto hasta la Casa Rosada y allí saludar a las delegaciones extranjeras que se acercaron para presenciar la jura.

La jura de sus ministros también está prevista para el domingo 10, aunque todavía resta definir si será en el Parlamento o en la Casa Rosada. Por la noche, está prevista una función especial en el Teatro Colón, la cual marcará el fin del programa del domingo 10 de diciembre, a la que están invitados figuras internacionales, que asistirán al traspaso de mando.

Entre los mandatarios invitados se encuentran el presidente de Chile, Gabriel Boric, el de Uruguay, Luis Lacalle Pou y el primer ministro Hungría, Viktor Orbán. Según precisó en diálogo con Urbana Play el diplomático Jorge Faurie, quien está a cargo de la organización del acto, el expresidente Mauricio Macri también está invitado a la ceremonia, pero por el momento no confirmó su asistencia.