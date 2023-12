Disfrutar las fiestas y no padecerlas, ¿cómo comer y beber adecuadamente?

El inicio de las fiestas que marcan el fin de año está cerca y por supuesto las mesas en familia, la comida a la canasta y los brindis pueden provocar sus consecuencias negativas si no lo hacemos adecuadamente.

Por ello, el médico Bernardo Biella, comentó en FM Pacífico, como disfrutar las fiestas y no padecerlas.

Muchos optan por no almorzar o merendar para comer lo que se preparó para la noche, esto no es recomendable por las llamadas comilonas, sumando a esto hay que tener especial atención al momento de no romper la cadena de frio de los alimentos especialmente aquellos que tengan aderezos, teniendo en cuenta el brote de salmonella que hay en la provincia.

Sobre el consumo de bebidas, probar todas no es lo ideal, sobre todo si tienen el estómago vacío ya que absorbe de manera inmediata el alcohol y empiezan a parecer las etapas del mono, león y chancho.

El mono aparece en el estado de alegría, si uno continúa bebiendo pasa a la etapa del león donde se pelean con toda la familia, para llegar a la etapa del chancho donde uno se descompone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Lo importante es hidratarse con líquidos, jugo o soda hasta comer una entrada, una vez degustado estos alimentos se puede pasar a probar las bebidas espirituosas.

Mucho cuidado a los diabéticos e hipertensos, ya que la mezcla de comida puede complicar el estómago. En ambos casos se debe consultar a sus médicos por los “permitidos".

Sobre los postres, en el caso de personas con diabetes, hay que tener cuidado, ya que suelen ser hiper azucarados y con azucares refinados. Para las personas golosas, se recomienda probar el postre, esperar la sobre mesa y en el momento del cafecito degustar un segundo postre.

Si no lograron decir que no a la cantidad y variedad de alimentos, se puede relajar el estomago con omeprazol o pantoprazol, también Sertal o Buscapina se recomiendan para generar relajación del aparato digestivo y evitar cólicos.

Acerca del deseo de muchos de bajar de peso para vestir determinadas prendas, se debe tener mucho cuidado, ya que el consumo de diuréticos es muy común y perjudicial. El diurético elimina el agua que sumado al calor y a las bebidas alcohólicas, pueden provocar un cuadro grave de deshidratación.