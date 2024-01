Pasaron las fiestas, sigue la indigestión y la resaca en los salteños, ¿cómo aliviarlas?

Pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero entre los salteños todavía permanecen los malestares de la comilona con la familia, como también por los brindis con los seres queridos y amigos. ¿Cómo aliviar estos dolores? ¿Qué cosas hay que comer o tomar para sentirse mejor?

Al respecto del doctor Bernardo Biella enumeró esos tips sobre cómo disminuir el pesar estomacal, qué cosas consumir para mejorar la digestión luego del atracón, al igual de aquellas infusiones que pueden optarse para sacarse el dolor de estómago y la resaca por las bebidas consumidas.

“Hay 2 temas, una es la indigestión alimenticia por una ingesta copiosa y otra la resaca; estamos acostumbrados a comer durante todo el año comidas como el vitel toné, o incluso tomar bebidas como sidra o champagne, salvo en estas ocasiones”, dijo primeramente por El 10 TV donde sumó que quienes no tienen enfermedades de ningún tipo, gastritis, de vesícula o diabetes, con ingestas copiosas se producen sensaciones de nauseas, dolor y malestar.

¿Qué hacer? Algo que subrayó como importante es la hidratación, tomar abundante líquido desayunando liviano, evitar consumir alimentos derivados de animales, optar por un té con tostadas y mermelada para la mañana y, al almuerzo, un plato liviano como arroz y verduras, evitando huevos, carnes rojas y blancas. “Abundante hidratación y frutas de estación, eso en el desayuno y almuerzo, generar que ingrese abundante líquido”, sumó.

Para la resaca, recomendó tomar un gramo de paracetamol, acompañado de un vaso con soda y una pizca de bicarbonato en ese vaso, lo cual trabajará inmediatamente para que ese malestar pase en un tramo de 40 a 50 minutos estimativamente. Otra infusión, para la indigestión, puede ser el té de carqueja; si no hay de este tipo, puede ser de boldo y manzanilla, asociarlos para que el aparato digestivo se desinflame.

Por último y sobre quienes optan por hacer ayuno, lo descartó para quienes no lo practican con regularidad. “Si no están acostumbrados, esto puede generar un cuadro de ansiedad, angustia, hasta de cambia el ánimo, el humor, por eso no deben hacer ayuno”, concluyó.