“No podremos ir”, el pesar de la gente ante el posible precio para ver la Serenata

Noticia que caló en la sociedad salteña fue el rumor respecto al posible precio que tendrían las entradas para poder disfrutar de la 50° edición de la Serenata a Cafayate. Es que, según informó El 10 TV, pese a que no se confirmó el valor del acceso, se deslizó que éste podría costar $16.000, casi un 300% más que su valor en 2023 cuando costó $6000.

Esta posibilidad no tardó en causar repercusión entre los salteños quienes, a través de los posteos de InformateSalta, dieron a conocer su parecer sobre el precio de los tickets, muchos indicando que simplemente no se asistirá al festival, otros que se limitarán a verlo por TV o disfrutar de otros festivales de la provincia, como también críticas al evento como a los costos de Cafayate.

Los comentarios que más se reiteraron fue el desistir en la intención posible de viajar y sumarse a las veladas folclóricas. “Si no hay plata no se va y listo, la joda no es primera necesidad”; “Y bue… no se irá a la Serenata”; “Nos quedaremos en casa”; “Ojalá no vaya nadie y salgan en pérdida”; “No va a ir nadie, se van a pegar una clavada con las entradas”, fueron algunas de estas consideraciones.

También hubo quienes se permitieron criticar tanto a la Serenata como a la localidad cafayateña. “El año pasado era carísimo ir a Cafayate… este año no imagino”; “Nafta, alojamiento, comida, bebida, entrada… el que puede, puede (yo ausente)”; “Agranden el predio, así vale la pena pagar la entrada, el año pasado no pude ver ni el sombrero del Chaqueño, parecíamos sardinas”, aseveraron.

Entre las opiniones, muchos también opinaron que se prefiera disfrutar de los otros festivales que se realizan en la provincia: “El festival de Angastaco es muy pero muy bueno y es totalmente gratuito”; “El festival de Seclantás este sábado está 5 mil la entrada general”; “Si van a Cachi, hacen un carnaval que no te lo olvida más y no gastas casi nada”.

Por último, hubo quienes le pusieron una cuota de humor y hasta compararon el festival con otros eventos musicales. “Iré a ver al que toca en la plaza 9 de Julio”; “Vino la mina esta Becerra y pagaron callados 40 lucas la entrada”; “Todos viendo por la tele”.

“La Serenata parece Miami de caro”