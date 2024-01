Mentiras, vouchers truchos y un viaje por los 50 años de casados truncado por una estafa

Un matrimonio de Córdoba quiso celebrar sus bodas de oro con un viaje familiar a un lugar paradisíaco del Caribe, sin ni siquiera sospechar la odisea que iban a vivir. Su sueño se frustró al caer en las manos de una “agente de viajes” salteña, quien los estafó por una considerable suma de dinero.

En diálogo con InformateSalta, Darío Chávez, abogado de la familia, contó que la pareja había decido viajar a Cancún con el dinero que juntaron durante la celebración del aniversario de 50 años de casados. Querían compartir el momento junto a 11 familiares más.

“Ellos arreglaron este viaje en abril del año pasado, con una señora que se llama Daniela Aibar. En ese entonces, se contactaron con ella porque su yerno de acá de Salta le había recomendado a esta mujer, porque el ya había contratado en repetidas ocasiones, el la conocía y había viajado con ella. La recomendó con toda la confianza”, dijo.

En este sentido, detalló que el junio del 2023, la pareja le entregó a esta mujer una suma de 18 mil dólares y luego dos cuotas más en pesos, que para ese entonces equivalían a unos 4 mil dólares más.

“Supuestamente tenían las reservas, ella les mandó los voucher de donde iban a quedar, el itinerario del hotel all inclusive, los transfer. Tenían que viajar el 12 de enero, se trasladan a Córdoba. Le solicitan la documentación para hacer el check in, todos los voucher y ella empezó a demorar. Llegó el sábado y se comunica a las 8 de la mañana para decirles que se modificó el horario de una de las combinaciones, del vuelo a Lima y ella se comprometió a conseguirles otro vuelo”, indicó.

Sin embargo, no consiguió ubicarlos en otro vuelo y dos días después, luego de conversaciones en el grupo de WhatsApp que tenía con la familia, ayer les dijo que iban a cambiar la ruta, haciendo la combinación Córdoba – Santiago de Chile – Bogotá – Cancún, por otra aerolínea.

“A las 2 de la tarde, ellos ya se tenían que ir para el aeropuerto y dudaron porque ella no se comunicó, se fijan la reserva y se había caído. Les dijo que les mandaba otra, se las manda, van a corroborar y también se había caído. Ahí terminaron de desconfiar del todo. Se pusieron a chequear toda la información que tenían, entraron a la página de la primera aerolínea que habían contratado, y nunca había sido modificado el horario de vuelo que ella había dicho. Se comunican con el hotel para ver si también era cierta la reserva y le dijeron que no existía la reserva. La confrontaron y su respuesta fue silencio, no buscó excusas, cortó la comunicación y no tuvieron novedades”, expresó.

Por esta razón, la familia decidió iniciar acciones legales, más allá del perjuicio económico, para buscar justicia y evitar que más personas caigan en la misma estafa.