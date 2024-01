A 10 años de la tragedia de Quijano: "Aprendimos a vivir con el dolor, nunca se va"

La tiranía del paso del tiempo vuelve a ser noticia, en este caso con el dolor que cala en el corazón de los salteños, pues se cumplen 10 años del trágico accidente ocurrido en el camping de Campo Quijano, donde cuatro personas perdieron la vida tras ser impactadas por un auto, cuyo conductor manejaba borracho.

En medio de la congoja al recordarse tan terrible acontecimiento, InformateSalta estuvo conversando con Selva, hermana de Sergio Rodrigo Tapia, quien al momento de fallecer tenía 18 años. A una década de su partida, sentenció que aprendieron a vivir con un dolor latente y permanente, tratando de mantenerlo siempre presente con ellos.

“Desde que pasó el accidente, venía solamente a la pintada de la estrella, pero este año con mis hijos decidimos venir a acampar”, comentó la mujer cómo decidieron recordar a su hermano, quien siempre iba a acampar a ese camping. “Es el primer año que venimos después del accidente, porque llegar esta fecha y todavía no lo podemos creer”, se sinceró.

En este punto mencionó que, al llegar esta época, la pena y la congoja se apoderan de ellos. “Pasa el tiempo, ¿el dolor se va? Es mentira, aprendemos a vivir con este dolor porque no se va nunca… pero aquí estamos”, reflexionó sobre cómo tuvieron que procesar su pérdida.

En el recuerdo de su hermano, solo salieron las mejores palabras, las remembranzas más felices, los recuerdos más alegres para él. “Era todo para nosotros, era la alegría de la casa, era amiguero, era muy feliz, muy alegre… se nos fue un pedazo de nosotros”, lo definió.

Sobre la condena al responsable de la tragedia, Omar Barrientos, que en el 2020 accedió a la libertad al haber cumplido el 66% de la pena de 8 años, Selva fue muy dura sobre esta cuestión: “Tuvimos noticias que tuvo otro accidente vial, entonces sigue normalmente, como que a él nada le pasó, vino, mató, estuvo unos días preso y sigue su vida como si nada”, lamentó para concluir.

“Ya no creo en la Justicia, (Barrientos) tendría que haber seguido preso, pagar su condena… los chicos no van a volver, no los tenemos más”