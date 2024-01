A diferencia del resto del país, en Salta no hay circulación de dengue

En las últimas semanas, los casos de dengue en Argentina experimentaron un drástico aumento del 60,5%, según los informes epidemiológicos

Al respecto, Bernardo Biella, médico especialista en Epidemiología, en InformateSalta, explicó que, hasta el momento, la provincia se encuentra en una situación estable. “En este momento estamos bastante bien, por ahora, gracias a Dios, no tenemos circulación del dengue, pero no quiere decir que no vaya a haber”, señaló.

Sin embargo, advirtió sobre la importancia de la vacunación, especialmente para todas aquellas personas que viven en San Martín, Orán y Rivadavia, que padecieron la enfermedad en los últimos meses y para todo el personal de primera línea de salud y de seguridad.

Biella enfatizó la necesidad de realizar campañas de descacharrado para controlar el vector del mosquito, que representa un riesgo significativo con la llegada de las lluvias y el aumento de la temperatura.

En cuanto a la diferenciación entre los síntomas de dengue y COVID-19, el médico destacó que la enfermedad también conocida como "quebrantahuesos", se manifiesta con dolores osteomioarticulares severos, fiebre elevada y fuertes dolores de cabeza, mientras que, hasta el momento, el coronavirus presente en la región se manifiesta de manera más leve. “En este momento la diferencia es bastante sencilla de notar”, contó.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y la Municipalidad de Salta colaboran estrechamente para implementar medidas preventivas y combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos, con el dengue siendo la de mayor incidencia en la región.