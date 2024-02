Aseguran que “el 48% de los viajes realizados a fines de 2023 eran bajo formas de gratuidades”

En vista que a partir de este 2024 regirán nuevas modificaciones y limitaciones en la ley que establece gratuidades en el servicio de transporte, para el sistema primario, secundario, terciario, universitario y también para jubilados, algunos sectores expresaron su disconformidad con la medida.

Al respecto el presidente de la empresa SAETA, Claudio Mohr, estuvo dialogando con FM Pacífico donde recalcó que la modificación y la limitación en la gratuidad fue resultado de un estudio, con un respaldo numérico sobre el uso del beneficio, donde se garantiza el mismo pero llamó a pensar que no todo es gratis, como también que se quiere politizar la cuestión.

“En el marco de la justicia, dar gratuidad a alguien no implica que el sistema sea gratuito, que el combustible no se pague, que los neumáticos no se compren”, dijo primeramente agregando que “nosotros detectamos una enormidad de abusos y excesos que son pagados injustamente desde SAETA por los salteños, entonces decimos, vamos a racionalizar”.

Para dar ejemplos a cuenta, dijo que 50 boletos cubren al 97% de los estudiantes primarios que usan la gratuidad, o que con 70 viajes se cubren el 97% de los usuarios universitarios. “Hablamos de números para ser concretos, porque conjeturar es fácil, pero hay que dar los datos”, espetó Mohr.

Otras cifras que dio fue que, en base los estudios de la empresa, en época de actividad educativa, se llegó a un momento donde el 48% de los viajes eran bajo las formas de gratuidades. “En los últimos meses del año pasado, y por esta racionalización que estamos haciendo, viendo quiénes estudian y quiénes no, ese porcentaje ha bajado al 38%”, sumó.

Dicho esto sentenció que es necesario leer la normativa pues habilita a SAETA a que, en los casos debidamente justificados, puedan otorgar más viajes. “Esta cuestión fue analizada y sustentada por los datos, no hacemos esto con la idea de perjudicar, las gratuidades no están en tela de juicio, el alumno que necesite más viajes los tendrá, pero la picardía no debe ser pagada por los salteños”, concluyó.

“Se está hablando por hablar, más tratando de politizar la necesidad, es el ‘me opongo’ mismo, yo no entiendo el argumento más allá de lo ideológico”