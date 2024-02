“En principio, está confirmado”, SAETA ratificó el paro de colectivos

Noticia que tiene en vilo a los salteños desde las últimas horas de ayer, es la medida dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien anunció un paro de transporte de 24 horas, para este jueves 8 de febrero, en todo el interior del país.

Luego que desde UTA Salta indicaron que también se plegarán a la medida, o por lo menos hasta la mañana de este miércoles estaba confirmado, desde la empresa SAETA indicaron que la medida de fuerza se mantiene vigente para este jueves, no prestándose el servicio ante la falta de acuerdo en la paritaria.

Así lo dijo Claudio Mohr, presidente de SAETA, en la charla que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- recalcando que “esto surge tras cinco reuniones sin llegar a un acuerdo” entre UTA y FATAP. “¿Está la voluntad de pagar más? Si, ¿tenemos los recursos? No, esto por un marco de muchísima incertidumbre, de Nación no tenemos remitida normativa que determine el comportamiento de los subsidios”, aseveró sobre el escenario.

En este punto se permitió una crítica diciendo que aquella intención del Gobierno Nacional de igualar recursos y subsidios entre distritos no se concretó. “Una expresión de deseo, nada real, este gobierno hasta ahora no ha mostrado nada diferente”, se lamentó.

Por último y sobre el paro, dijo que “en principio está confirmado, desde FATAP no se pudo hacer una oferta en términos de mejora de sueldos, no están los recursos; no se discute la validez del reclamo, pero es un problema la consecución de los recursos”, concluyó.