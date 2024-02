Comprar carne es cada vez más difícil: "Poca gente lleva más de 1 kilo"

Desde hace varios meses la carne, uno de los alimentos fundamentales en los hogares Argentinos se volvió algo difícil y en algunos casos imposible. Los blandos especiales y comunes, según la carnicería van desde los $6000 y en razón de esto la gente busca otros cortes o carne molida.

El propietario de carnicerías "El Palenque" habló de lo que ocurre en su negocio y aseguró que el consumo bajó entre 30% a 40%. "Vienen bastante quietas las ventas y se siente porque ya pasaron las fiestas de fin de año. Creo que bajó la cantidad de carne que la gente consume", explicó Martín Segura, propietario de El Palenque Carnes Premium, de B° El Tribuno.

Agregó, que si antes los clientes compraban 700 gramos, ahora compran medio kilo o 400 gramos. "Vienen día de por medio, cuando antes venían todos los días", puntualizó.

Carne molida y puchero los más vendidos

El comerciante explicó que por el momento los precios se mantienen y que lo que más se vende es la molida común, que cuesta 4.300 pesos el kilo. Otro de los cortes más requeridos es el blando para milanesa, bife o guiso.

"De molida común, en general la gente lleva un kilo o un kilo y medio, y de los blandos para milanesas llevan desde 700 gramos para abajo. Poca gente lleva más de un kilo, y si lleva 2 kilos los divide para comer 3 o 4 veces carne durante toda la semana".

En cuanto a la compra para asado aseguró "está quedando atrás es el asado. No se está moviendo. Sin embargo, para la parrilla sí buscan embutidos y achuras".

Contó que están vendiendo puchero en verano "Antes, normalmente el puchero no se vendía en verano porque poca gente se ponía a hervir y hacer sopa, pero ahora sí se vende", dijo Segura.

Los precios que ofrece son: Asado 7800, blando especial 7500, carne molida 4300, sobaco 6000, puchero especial 2500. Un kilo de embutidos ronda los 4 mil pesos, uno de achuras cuesta 2.800 pesos y el de mondongo vale 3.100 pesos.

Cortes de cerdos, una nueva opción

El carnicero agregó que "Lo que se está moviendo bastante también es el cerdo, los cortes como costeleta, bondiola y solomillo para la plancha y el horno, pero los cortes para parrilla, como matambre, pechito y costilla, también están muy quedados en cuanto a las ventas".

Por último reflexionó "No hay un parámetro de lo que valen las cosas tampoco. La gente anda muy desorientada por el hecho de que no sabe si un kilo de carne sale 5 mil pesos o un repuesto de electricidad sale 10 mil pesos, entonces no sabe si esta pagando bien o mal".

La última suba, de 500 pesos

Por otra parte, Nicolás Martínez, dueño de Carnicerías La Adolfina, ubicada sobre la calle Clarín 3.772 del barrio El Tribuno, expresó: "Estoy bien con las ventas, pero los precios sí subieron. La semana anterior, entre martes y miércoles hubo una suba de 500 pesos".

Mencionó que lo que más compra la gente es el blando, tanto común como especial. "Cuatro de cada 10 clientes llevan el kilo, el resto compra medio kilo o pide el valor de 3 mil o 2 mil pesos de blando común, sobaco o tortuguita", señaló.

En su caso ofrece el kilo de asado especial a 6.500 pesos, el de costilla a 6 mil, el de aguja a 5.500 pesos, el de blando (bola de lomo, cuadrada o paleta) a 6.500 pesos, el de carne molida (sobaco) a 5.500 pesos y el de puchero especial a 4 mil pesos.

Las subas también son notorias en algunas cadenas de carnicerías en las que el kilo de vacío, por ejemplo, hace dos semanas costaba 4.500 pesos y ahora sale 5 mil. Lo que sí, algunas cadenas permiten el pago con tarjetas de crédito bancarizadas en 3 cuotas sin interés, informó El Tribuno.