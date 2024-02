Sáenz demandó madurez política a Milei: “En 60 días solo recibimos agresiones”

En medio de la tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios provinciales, el gobernador Gustavo Sáenz demandó al presidente Javier Milei madurez política para, en el marco del diálogo y el consenso, abordar la crisis del país y llegar a acuerdos pues, con las medidas de recortes y quitas de fondos, los perjudicados son netamente los ciudadanos.

Así lo dijo en una entrevista que mantuvo con Radio Rivadavia, donde señaló que si bien desde el espacio libertario pregonan el respeto al proyecto de vida del prójimo, “en estos 60 días solo hemos recibido los gobernadores han sido agresiones, descalificaciones, faltas de respeto, venimos soportando estoicamente insultos y agravios”.

También dijo que de su parte no contesta estos insultos pues entiende que el diálogo es el camino con el respeto de las instituciones, como así que estos cruces no castigan en sí a las provincias, sino a la gente.

“Jodan con el coya pero no con las alforjas, los coyas somos los gobernadores, dígannos los que quieran, pero no jodan con la gente, la gente la está pasando mal y no solo con el boleto del colectivo, es con el medicamento, son los jubilados, son los maestros”, sentenció.

"Me preocupa mucho la situación, no de los gobernadores porque no castiga a las provincias, sino a la gente"

En este punto abordó la quita del subsidio al transporte del interior, medida dispuesta la semana pasada desde Nación. “Si se les quita a todas las provincias y no se les quita al AMBA el subsidio, hablamos que es para todos o es para nadie”, recalcó Sáenz.

Por último subrayó que desde Nación les habían dicho que el subsidio iba a continuar hasta llegar a un acuerdo pero “cuando las cosas son intempestivas, cuando suenan a represalias, no son bien tomadas, no nos castigan a nosotros sino a los trabajadores, ¿por qué al AMBA no? ¿Por qué a las provincias sí?”.