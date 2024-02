En la cuenta regresiva para las clases, hoy habrá reunión por las paritarias docentes

En medio de la incertidumbre por el impacto de las medidas que está tomando el Gobierno Nacional y los recortes en varios sectores, será este viernes cuando tenga lugar la reunión por las paritarias docentes entre los gremios y el Ministerio de Educación de Salta.

Así lo supo adelantar a InformateSalta la titular de esa cartera, Cristina Fiore, quien en la entrevista que mantuvo con nuestro medio, resaltó que este encuentro se da en medio de las dudas sobre el futuro del incentivo docente y de qué va a pasar con esos fondos, a raíz de los recortes del gobierno de Javier Milei.

“Nosotros citamos a reunión de paritarias para este viernes 16 de febrero, hubo una reunión del área de Economía de provincia con el área de Economía de nación para poder ver si se despejan algunos interrogantes y a partir de ahí apostar al trabajo conjunto para que el salario de los docentes sufra lo menos posible”, comentó primeramente.

A esto rescató el buen ánimo con el que llegan a este encuentro con los representantes del sector educativo. “Nosotros tenemos un buen diálogo, estuvimos conversando informalmente y una cosa que me gustó mucho de los gremios y sindicatos no solamente ellos plantearon la cuestión salarial sino también cuestiones pedagógicas”, indicó la ministra.

“Hay que conversar sobre lo económico, pero también de la alfabetización inicial, Educación financiera, la ley Micaela, la mediación en la escuela”

Cabe recordar que la ministra Fiore también cargó contra las medidas tomadas por el presidente Milei. “Su actitud es una preocupación, cuando no salió la Ley Ómnibus en una serie de vendetta con los gobernadores les cortó el subsidio al transporte y a mí me parece que el enojo del presidente porque no le sale la ley como a él quiere no se puede traducir en el detrimento del salario del docente”, aseveró.