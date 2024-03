Kosiner apuntó a Milei por "extorsionar" a las provincias con el Pacto de Mayo

Fue este viernes cuando, al abrir las sesiones en el Congreso, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a firmar un “Pacto de Mayo” en Córdoba, rediscutiéndose la cuestión de la distribución de los fondos, pero que previamente los distritos deberán acordar con sus ministros, su aval a la Ley de Bases.

En medio de las repercusiones y voces que se están manifestando al respecto, el dirigente político y ex legislador Pablo Kosiner dio su mirada crítica tanto sobre el discurso del presidente Milei como también de la convocatoria, no dudando en señalar que detrás hay hasta un grado de “extorsión” a los dirigentes de los distritos.

En diálogo con FM Aries, el ex diputado nacional dijo que divide en partes al discurso del presidente, siendo la primera parte algo lógica con un balance del país, en una segunda instancia un contenido con un tomo más intenso y agraviante, y la tercera “la convocatoria a un pacto que no termina de ser un pacto porque es casi un contrato de adhesión”.

Dicho esto y ahondando en el llamado al Pacto de Mayo, se permitió hasta cuestionar el nombre: “No es un pacto sino una extorsión, es un contrato con cláusulas abusivas, casi como poner una pistola en la cabeza”, dijo por el condicionante del pre acuerdo con los ministros del gabinete.

Asimismo el exlegislador arremetió contra Milei diciendo que no fue claro en su discurso, y que incluso hizo un llamado a que no deroguen el DNU y le apruebe la Ley de Bases pues “yo te tengo retenido los fondos (compensador de transporte, de incentivo docente, de programas nacionales), no te hago obra pública y si vos querés que te vaya liberando los fondos, vení, firmá el convenio”, lo parafraseó.

“Lo que está haciendo el Presidente es tratar de extorsionar a los gobernadores reteniéndoles fondos que corresponden a las provincia”