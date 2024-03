La minería salteña vuelve a demandar a Nación "reglas de juego" para el sector

En una extensa entrevista, el titular de REMSA, Alberto Castillo, estuvo charlando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde abordó el escenario de la minería en la provincia, el interés que genera a nivel mundial, cómo se sigue potenciando la creación de trabajo y educación en el sector, todo y más en un contexto complejo ante la postura tomada por Nación.

Destacando primeramente cómo Salta atrae la atención en congresos y encuentros internacionales, siendo uno reciente en Alemania y otro en Canadá donde captó mucho interés, Castillo dijo que la falta de definiciones desde el Ejecutivo Nacional genera incertidumbre y es negativo.

“Genera mucha incertidumbre y eso es mala palabra en el sector, que no hayan dicho nada en materia de minería, que no hayan puesto un representante de minería en el congreso mundial desde donde salen las inversiones, porque no es que llegan solas”, indicó algunas aristas perjudiciales.

Esto a contramano de lo que Salta muestra al mundo, pues la provincia “ha demostrado una política de estado, seguridad jurídica, tener un buen escenario en la región, pero ahora Nación debe definirse quién podría ser el próximo secretario de minería, si habrá otro monto a las regalías mineras, si habrá cambios en las reglas de juego”, espetó algunas consideraciones.

Ante tales cuestiones, Castillo recalcó en que, según los cálculos y pronósticos de la política económica que encauza el presidente Javier Milei, se avecinan tres meses “muy duros” para la clase media, por tanto “debemos tener la posibilidad que muchos sectores se vuelvan una palanca para el sector minero, que mantenga su crecimiento, nosotros tendremos un coletazo pero será menor que en otras provincias”, confió.

“Salta, de a poco, va a ir logrando una soberanía laboral y financiera con la minería, le veo un futuro muy bueno”