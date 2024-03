Güemes, el próximo destino elegido para la vacunación contra el dengue

La campaña de vacunación contra el dengue se lleva adelante en nuestra provincia, siendo el foco en San Martin, Rivadavia, Orán y Anta.

La última medida tomada y anunciada desde el Ministerio de Salud es la extensión de la vacunación a personas de 25 a 39 años que pertenezcan a seguridad de la provincia y personas de educación en los lugares de mayor alerta.

Los requisitos que deben tener las personas para recibir la vacuna son: no tener ningún inmunocompromiso, no estar embarazada y que no hayan tenido dengue en los últimos 6 meses. Dentro de los casos serios de inmunocompromiso estarían quienes tengan cáncer, VIH, quienes reciban medicamentos por tratamientos contra el lupus, artritis reumatoidea, que suelen ser inmunosuprimidos con defensas muy bajas.

Esto lo explicó Adriana Jure, jefa del programa Inmunizaciones de la provincia, quien aclaró que en cuanto a personas que hayan tenido dengue, al tener las defensas va a hacer que la vacuna no actúe: “si bien es cierto que algunos no van a saber que tienen dengue y nos encontramos cuando se van a vacunar que tuvieron. En el lanzamiento fueron personas que tuvieron dengue, pero hace 1 mes, 2 meses, entones estaban esperando para vacunarse”.

“Las vacunas son una herramienta que se suma a la otra prevención que no hay que aflojar”.

Si bien la vacuna es un paso importante, aunque cuenten con las dos dosis el cuidado tiene que continuar con las medidas de prevención, ya que en principio ninguna vacuna es 100% efectiva, además que el mismo virus puede transmitir enfermedades como chikungunya y zika: “en este momento no hay, pero se puede transmitir también y la fiebre amarilla”.

El grupo etario que cuesta vacunar son los adultos jóvenes y es el segmento donde tiene mayor incidencia el dengue aportando el mayor número de casos: “este grupo no fue al azar, sino que se basó en estudios epidemiológicos que se hicieron en la provincia”.

Consultada en CNN Radio Salta por la continuidad de la vacunación en otras localidades de la provincia, expresó que, siguiendo con la estrategia, el próximo lugar sería Güemes, pero que están atentos a las situaciones que se presenten porque las acciones se pueden ir reprogramando.

Sobre la aplicación de la vacuna de manera particular, mencionó que se puede hacer, pero contando con una prescripción del médico tratante, de cabecera.

Vacunación

Con las 100 mil dosis que recibió la provincia, en el día de ayer comenzó la vacunación antigripal, la cual se destina a mayores de 65 años, personas de 6 meses a 24 meses, embarazadas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, obesidad, enfermedades cardiacas, respiratorias crónicas, moderadas o grave, personas con VIH, cáncer, convivientes de prematuros extremos menores de 6 meses y personal de salud.

Por su parte, la vacunación contra el virus sincitial respiratorio pueden recibirla embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación. Es un virus que tiene picos entre los meses de mayo y junio y que en varias oportunidades saturó los servicios de salud.