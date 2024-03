Analizan la implementación del "Conductor Alternativo" para evitar siniestros viales

Los siniestros viales se convirtieron en el foco de la angustia en Salta, con la noticia de accidentes que destruyen y dejan desoladas a familias enteras, desde la oficial Fátima Cardozo, el limpiavidrios Luis Medina, el matrimonio Edgardo y Erika, hasta las víctimas del reciente terrible hecho de avenida Paraguay.

“Esto podría haberse evitado” dijo Dr. Diego Peretti, juez del Tribunal de Faltas, quien llamó a ocuparse de la situación tomando medidas drásticas, conjuntas y no aisladas para generar cambios que eviten estas catástrofes.

En diálogo con FM Pacífico, explicó que si bien los controles son parte de la solución no son la totalidad, tiene que partir de la raíz empezando con la educación vial.

“Hay que poner foco primero en la educación, después el control y al último nosotros con la sanción”.

Si bien esta reglamentado que los motociclistas no circulen sin casco y que los conductores no manejen con alcohol en sangre, se puede observar en la cotidianeidad, por lo cual el letrado hizo hincapié que no están siendo conscientes de las consecuencias de su actuar: “sabemos que no tenemos que manejar cuando consumimos alcohol, lo que no estamos sabiendo son las consecuencias”.

“Un segundo que nos distraemos con el celular es un segundo que manejamos ciegos”.

Sobre el último accidente en avenida Paraguay que se cobró la vida de 4 personas y dejó heridos, manifestó que en su entender fue producto de un irresponsable que ingirió alcohol y condujo en ese estado.

“La vida nos puede cambiar en un instante”.

Sobre las multas, informó que dependen de varios factores que incidirán en la medida que se aplique, en caso de conducir con alcohol en sangre lo mínimo va de 133 mil pesos hasta casi 450 mil pesos, en caso de agravantes se puede llegar a triplicar el monto de la multa.

Sobre el cobro de estas infracciones, explicó que para el trabajador puede costarle pagar, pero hay casos en que hacer frente al monto no es problema, por lo que existe la inhabilitación para las infracciones graves.

Proyecto conductor alternativo

Peretti, comentó que el proyecto, sin acompañamiento por la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la gestión anterior, está planificándose en conjunto con secretario de Tránsito y Seguridad Vial Matías Assennato y el secretario Legal y Técnico Fabio Núñez Najle.

El proyecto, que se aplica en la provincia de Córdoba, consiste que en caso de nocturnidad un grupo de personas al salir designa a un sujeto que es el conductor alternativo, a quien al ingresar al local bailable se le coloca una pulsera de identificación, se le retiene de manera preventiva la licencia de conducir y se le otorga consumición gratuita de bebidas sin alcohol.

Al momento de retirarse del lugar se le realiza un test de alcoholemia y se le devuelve la licencia, en caso de dar positivo se realiza la infracción correspondiente.

Una vez que se resuelvan cuestiones técnicas o prácticas, se dialogue y se analice la predisposición de los dueños de locales bailables, se verá el paso a seguir que sería la presentación ante el Concejo Deliberante, sentenció el juez de Faltas.