Pymes y emprendedores quebrados: "No vemos por ningún lado que vaya a remontar"

El gobierno de Salta firmó el martes un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por una suma $450 millones destinados a emprendedores pero tanto Pymes como emprendedores se mostraron poco felices o entusiasmados ante esto, ya que consideran que la situación es alarmante y no muestra síntomas de mejorar.

Las pequeñas y medianas empresas y las y los emprendores de Salta enfrentan una situación preocupante ante la falta de medidas paliativas que les permitan asegurar su permanencia en un contexto de fuerte crisis económica.

La Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta (CPyMES) informó que ya cerró al menos el 15% de las Pymes de la provincia; mientras que les emprendedores sufren una fuerte caída en sus ventas.

La tesorera de la CPyMES, Miriam Guzmán, aseguró a Salta/12 que las Pymes salteñas vienen "en picada muy estrepitosamente". Contó que en la Cámara sabían de algunas empresas que "tenían una espalda para soportar uno o dos meses, pero esa espalda se acabó" por las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Guzmán dijo que en la provincia ya cerró un 15% de las Pymes y, con los consiguientes despidos de sus trabajadores.

Si bien este último martes se conoció que el directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) de Salta suspendió por 120 días el periodo pendiente de actualización tarifaria de la luz, previsto en un 11,84 % para marzo y abril, la Cámara consideró que la medida no contrarresta el aumento desmedido que ya vienen padeciendo. "Nadie nos explica a qué se debe ese aumento descomunal que tenemos en comparación con otras provincias, ¿a dónde vamos a ir parar?", se lamentó Guzmán.

La caída del consumo

La Colectiva Social Mamá Sara alertó sobre la crítica situación que están viviendo les emprendedores de la provincia. Una de sus fundadoras, Bárbara Rocha, charló con este medio y contó que llevaron adelante un relevamiento para saber cómo estaban económicamente los más de 200 emprendimientos de productos y servicios que conforman la colectiva.

Entre los resultados pudieron advertir los aumentos desmedidos en los insumos que utilizan les emprendedores. "La mayoría tiene que comprar insumos de otras provincias, particularmente de Buenos Aires, lo que a su vez suma un incremento en la logística y traslado de esa mercadería", explicó Rocha.

Esos dos condicionantes, ya llevaron a que deban aumentar los precios de los productos o servicios ofrecidos. El resultado es una merma en las ventas. "Cayó más de un 30% el consumo, particularmente en marzo, ya que entendemos que las familias afrontan otros gastos ante el inicio de un nuevo ciclo escolar. Es más complicado", precisó la referente de Mamá Sara.

Otro condicionante se vinculó con los gastos fijos que tiene cada emprendimiento, como los servicios de la luz y el gas (natural o envasado), que vienen teniendo fuertes subas. Rocha sumó el aumento del transporte público, que es una de las herramientas de movilización más usadas por las emprendedoras que conforman la colectiva. Ante ello, dijo que se están organizando de distintas maneras para afrontar los costos del transporte público.

Para Rocha, la situación crítica actual también se vincula con la ausencia del Estado en lineamientos claros de acompañamiento al emprendedurismo. "Notamos que estos problemas estructurales, con los que venimos batallando desde hace mucho tiempo, no tienen el acompañamiento de políticas públicas que direccionen el consumo a la producción local, a nuestra producción", expresó.

"No vemos por ningún lado que vaya a remontar (la situación) y no hay indicio que así suceda", siguió cuestionando. Si bien destacó que desde Provincia se abrieron ciertos financiamientos para el sector, dijo que quedan aislados dentro de un plan general de gobierno. "Si no se toma en serio el educar y acompañar el desarrollo local está claro que el consumo no se va a dirigir hasta ahí", afirmó Rocha.

Añadió que los emprendimientos no pueden competir con las grandes empresas en cuanto a campañas publicitarias. Aclaró además que las personas que llevan adelante un emprendimiento no cuentan con una planta de personas trabajando, ya que muchas veces es una sola persona quien debe preparar el producto, difundirlo en redes sociales y ocuparse de la logística de venta y entrega.

Una mayor claridad de acción

En el marco de la 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, el gobernador Gustavo Sáenz y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe firmaron un convenio por el que se destinarán $450 millones para la asistencia a pequeños y medianos emprendedores que desarrollan actividades productivas, industriales, artesanales, entre otras.

El gobierno de Salta informó que se trata de una línea de acción enmarcada en el fortalecimiento de los sectores productivos salteños que promueve el gobierno local para crear y fomentar las condiciones que favorezcan el desarrollo de los emprendimientos que le agreguen valor a los bienes y servicios obtenidos, entre ellos, se destaca la importancia de conformar redes, incentivando el consumo de productos locales y transmitiendo las ventajas competitivas que brinda la aplicación de normas de calidad.

Desde el gobierno de Sáenz aseguraron que buscan el fortalecimiento de todos los actores de la cadena comercial involucrada en actividades productivas. Es el CFI el organismo que brinda asistencia técnica y financiera a las provincias con el propósito de promover el desarrollo armónico e integral del país, asistiendo técnica y financieramente a sus estados miembros en el diseño y planificación de estrategias y herramientas, que coadyuven a su desarrollo.

No obstante, la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta solicitó mayor claridad sobre cuáles serán las líneas de acción a partir de ese convenio. "Se dice que es para fomentar el desarrollo, pero no está claro cuál va a ser la línea de acción en cuanto al alcance de destinatarios, los requisitos de aplicación y el porcentaje destinado para cada sector", sostuvo el referente de Pymes.

Por ello, la Cámara pidió una reunión con el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, para saber cuál será la forma de implementación de los recursos obtenidos desde el CFI.

Tras conocer la firma del convenio entre Provincia y Nación, las y los socios de la Cámara coincidieron en que siempre es bueno contar con una línea de créditos que acompañen al sector, pero la realidad demuestra que "esos mismos créditos son de difícil acceso porque los requisitos que se piden son elevados y muchos van quedando en el camino". "A veces resulta más una pérdida de tiempo y no es una ayuda sincera volcada a las Pymes", alertó la tesorera.

Usualmente algunos requisitos que se piden tienen que ver con el estado fiscal de la empresa, como las presentaciones de IVA al día o los balances. "A veces llegamos a estar en morosidad en esos trámites porque no podemos cumplirlos a tiempo ya que no tenemos los fondos para hacerlo. Vamos peloteando su cumplimiento porque la prioridad es pagar los sueldos", ejemplificó Guzmán.

Por su parte, Bárbara Rocha dijo que una de las problemáticas más presentes en los grupos de emprendedores es la falta de registración, principalmente en la AFIP. "Eso nos limita un montón a la hora de poder cumplir ciertos pedidos de parte de empresas ya que no podemos facturar porque simplemente no podemos afrontar los costos de estar registradas", relató. Esa ausencia de registración también les impide acceder a determinados créditos que se ofrece desde el Estado.

"No estamos pudiendo resolver esa problemática y ahora mucho menos con los aumentos (en los monotributos)", alertó. Una de las estrategias de subsitencia de la colectiva es la participación activa en diferentes ferias o paseos de ventas, además de tener un multiespacio para ofrecer sus productos o servicios, ubicado en la avenida Entre Ríos 1313.

Potencia

En tanto, el gobierno de Salta anunció que en mayo próximo se realizará la Feria de Emprendedores POTENCIA 2024, que reunirá a unos mil emprendedores de Salta y la región. "Esta es una ocasión para visibilizar y acompañar a las micro, y pequeñas empresas que desarrollan actividades productivas, industriales, artesanales, entre otras. Se fomenta así, el espíritu emprendedor, creando el ambiente propicio para generar alianzas y capacitar a los emprendedores", informó.