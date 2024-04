Dengue: ¿se recomienda la vacunación para adultos mayores y embarazadas?

El virus del dengue es un tema presente en los hogares del país, desde los síntomas, conocidos que pasaron por la infección, precauciones, compra de repelentes, como la vacunación.

En este ultimo caso, consultamos al médico infectólogo y pediatra Antonio Salgado, quien nos comentó sobre la vacunación para mayores de 60 años y embarazadas.

En el caso de las personas de la tercera edad, recomendó consultarlo con el médico de cabecera, aunque aclaró que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica) aprobó la vacuna de los 4 años sin limite de edad y no existe un trabajo basado en evidencia científica que avale la seguridad ni ninguna organicidad de la vacuna después de los 60 años: “Eso no implica que le vaya a hacer mal, pero a lo mejor la respuesta inmune protectora generada por la vacuna no es la más adecuada” dijo el especialista.

En cuanto a las embarazadas, como cualquier enfermedad viral tiene mayor complicación, por ello al momento de contraer el virus deben consultar de manera urgente al obstetra de cabecera, hidratarse bien y en caso de fiebre tomar paracetamol.

Sobre la vacunación, no se recomienda para este sector, ya que es una vacuna por virus viva atenuada, por lo que tiene contraindicaciones, entre ellas las embarazadas, las lactantes, los inmunodeprimidos por inmuno depresión primaria como un paciente oncohematológico, quienes reciben quimioterapia o corticoides altas dosis, explicó.