Milei y sus medidas: "Vamos a un escenario de déficit cero, ¿pero a costa de qué?"

A las 21:00 horas la atención del país estará en la cadena nacional que el presidente Javier Milei realizará, con un mensaje en el que anunciará el esperado superávit fiscal alcanzado en marzo, el cual habría acumulado un número alrededor de los US$2.000 millones.

En la previa y analizando en qué escenario político, social y económico se dará este mensaje, InformateSalta estuvo conversando con Federico Hanne, consultor político de Doxa Consultora quien ahondó en la coyuntura del país que escuchará el mensaje del presidente.

“Estamos viendo una Argentina convulsionada, con una fuerte discusión de los procedimientos y no tan solo los fines, el presidente está haciendo una interpretación un poco incorrecta del apoyo social”, dijo primeramente sumando que si bien hoy los argentinos entienden y apoyan que se ataque el déficit fiscal, el gasto excesivo, el problema va hacia el cómo.

“La situación social está pasando por un momento de mucha incertidumbre, es lo peor que puede pasarle al sistema político, la gente no tiene idea de lo que va a pasar en términos efectivos en lo económico”

Esto junto a la distorsión por cuanto el concepto que se le da al fin del estado. “Cuando se borra completamente el rol del Estado, vamos a una ley de la selva, que es una situación socialmente inestable, ahí comienza el problema, cuando el presidente para justificar el déficit recorta universidades, el incentivo docente, medicamentos oncológicos”, ejemplificó.

Otra cuestión de la que Hanne se refirió es el apoyo que tiene el presidente Milei, indicando que es necesario precisar las aristas en juego. “Aquí no es solo el me gusta o no, sino contrá qué, para ver el acompañamiento ante una política, la ves en la medida que tenés alternativas y eso hoy no sucede, por eso el presidente se inventa rivales”, indicó para concluir.

“Vamos a un escenario de déficit cero, ¿pero a costa de qué? Cuando hay una recesión tan brutal, cuando lleva a un mayor empobrecimiento en la economía real, hay un problema muy serio”