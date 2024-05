Pelea y violencia en Embarcación: Un muerto y un prófugo con un disparo

Un episodio teñido por la virulencia y la furia de sus protagonistas concluyó con un hecho de mayor gravedad: la muerte de un hombre tras una serie de puñaladas que habría recibido, como así la fuga de un herido por un disparo, el cual habría recibido del otro sujeto que falleció.

¿Qué fue lo que ocurrió? El medio Multivisión Federal compartió los detalles de este suceso acontecido en la madrugada de este martes en la ciudad de Embarcación, más precisamente sobre calle 9 de Julio del barrio San Cayetano de dicha localidad.

Las primeras versiones de este episodio dan cuenta de una trifulca en la que participaron varias personas, donde el fallecido, un hombre de 30 años de apellido Toledo, recibió 7 heridas de arma blanca, 3 en el pecho, 3 en la espalda y la última, la letal, en la zona del estómago.

Al mismo tiempo, la persona que lo habría atacado con esas estocadas, estaría igualmente herida producto de un disparo que la víctima le hizo aparentemente al intentar defenderse. Ambos sujetos fueron trasladados al hospital local pero, cuando a uno lo operaban intentando salvarlo, el otro escapó del nosocomio aprovechando que no había custodia policial.

Al respecto del caso Fabiana, esposa del extinto, habló con el medio citado donde indicó que su pareja ya había tenido problemas con los atacantes, apuntando a su agresor al que identificó con el apodo de ‘Bebé’, diciendo que hasta le arrancó un bolso con su documentación, sin la cual no podrían retirar el cuerpo.

“Yo sé que ellos llegaron, lo golpearon, fueron varios y no entiendo por qué la Policía, si lo están llevando grave (a su marido) no dieron un parte, ¿por qué no lo custodian al que mi marido baleó para defenderse? El otro se dio a la fuga del hospital”, puntualizó.