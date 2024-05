Pesimismo en la construcción sin obra pública: "A diciembre no vemos que la situación cambie"

Fue recientemente cuando se conocieron declaraciones de Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) respecto al impacto por el freno a la obra pública en el país, implicando 4000 obras paralizadas y una pérdida de más de 100.000 empleos.

Con este panorama a nivel nacional InformateSalta se comunicó con Juan Manuel Guiñez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de Salta quien enfatizó que el escenario en la provincia no escapa a esa realidad, viviéndose un escenario de incertidumbre para los próximos meses.

Primeramente recalcó que en Argentina hay un gran número de obras paralizadas, que no se están ejecutando y que solo tienen sereno. “Si trasladamos esa situación a Salta, es igual en todas aquellas obras que tienen asignados fondos nacionales, esto es viviendas, escuelas, de agua, viales”, ejemplificó.

A esto sumó la gravedad que, al no estarse ejecutando las mismas, su consecuencia fe el despido de los empleados de la construcción al descapitalizarse las empresas. “Se produjo el desempleo del obrero; el sector privado que lo encabeza la minería absorbe algo de la mano de obra desempleada pero no su totalidad, los demás no están encontrando trabajo”, se lamentó.

En medio de todo esto, destacó el esfuerzo que está haciendo la Provincia para pagar algunas obras y continuarlas, con las gestiones igualmente ante Nación por parte del gobernador Gustavo Sáenz para que prosigan. Lamentablemente “hoy el panorama es desalentador y desolador respecto a la obra pública; a diciembre no vemos que la situación cambie y menos con la tratativa de la Ley Bases, que facultaría al Ejecutivo a rescindir contratos de manera unilateral”, concluyó Guiñez el panorama.

“A hoy, no hay respuestas desde Buenos Aires para ninguna provincia, es una incertidumbre con pesimismo”