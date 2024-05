Paro nacional: docentes trabajan pero con pocos alumnos

En medio del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvia Costilla, directora de la Escuela Remedios de Escalada, en CNN Salta, adelantó que solo el 1.5% del personal adhirió a la medida de fuerza, lo que equivale a tres docentes.

En la oportunidad, explicó que el resto del personal asistió con normalidad puesto que "viven cerca" y no se vieron afectados por el paro del transporte.

En este contexto, recordó que "toda inasistencia es justificada por el paro, pero no deja de ser inasistencia".

Seguidamente, una de las maestras de la institución aseguró que decidió ir a trabajar "porque no le conviene perder el día": "Es mi decisión, yo decidí venir. Vivo a dos cuadras y no me conviene", afirmó.

Si bien muchos de los estudiantes son de la zona, fueron muy pocos los que decidieron asistir a la institución.