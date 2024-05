Cargnello presentó un descargo y solamente se lo multará por falta de licencia

Gran repercusión causó la noticia difundida la semana pasada, cuando se conoció el control que se le hizo a monseñor Mario Cargnello donde agentes de Tránsito del municipio dejaron que siga conduciendo, pese a que no contaba con licencia y tras, aparentemente, haber bebido alcohol.

Tras las repercusiones y voces que se escucharon sobre el asunto, ahora se conoció que el arzobispo de Salta presentó un descargo ante el Tribunal de Faltas de la Municipalidad capitalina, donde acepta la infracción de conducir sin el carnet y reitera que no se le practicó alcoholemia.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con el doctor Justo Herrera, presidente del tribunal mencionado quien confirmó que el religioso elevó el descargo, como también la sanción con la que se procederá ante la infracción constatada.

“Presentó un descargo donde acepta la infracción de la falta de licencia y, por supuesto, expresa lo ya dicho antes, que no hay prueba de alcoholemia”, precisó Herrera agregando: “No se hizo la prueba, no es que (el sacerdote) no se la haya hecho o se haya negado, sino que la policía (por el agente de Tránsito), quizás por temor reverencial, dejó que continúe su marcha”.

Más allá del contenido del descargo hecho por el arzobispo, Herrera comentó cómo se procederá ahora. “Nosotros aplicamos sentencia sobre la falta de licencia, se desestima lo que se había puesto como presunción de alcoholemia, no se puede aplicar sanción con una presunción sin tener prueba”, confirmó para concluir.

Vale sumar que, en el caso del agente de Tránsito Municipal que dejó al religioso proseguir su camino en su vehículo, se había anticipado el inspector iba a ser sancionado, con un sumario, pues se entendió que la ley se aplica de manera equitativa para todos los ciudadanos.