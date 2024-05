Árbitro agredido en La Loma: “Me metió un cabezazo, tengo fractura de nariz”

En las últimas horas InformateSalta se hizo eco del penoso episodio que aconteció en el torneo de Los Profesionales cuando el árbitro de la Liga Salteña de Fútbol, Franco Acosta, fue agredido por un jugador mientras dirigía un partido en el club La Loma.

Al respecto de esta situación nuestro medio pudo conversar con Acosta, quien se mostró impactado por este episodio, indicando que nunca le pasó algo similar ni imaginaba vivir una agresión de tal magnitud, la cual le afecta tanto en su salud como en lo anímico y en sus ocupaciones.

Respecto a cómo fue el episodio, rememoró: “Estuve dirigiendo en la cancha de La Loma, en un partido entre ingenieros, estaba tranquilo, no habían gritos de ningún tipo; en el segundo tiempo hubo una falta en contra de Ingenieros Químicos B, cuando se comete la falta veo al señor Cardozo que se levanta a reclamarme”, dijo indicando a quien lo habría agredido.

Dicho esto, prosiguió comentando que él tomó el reclamo como una protesta normal pero que Cardozo “me grita, me dice que no fue falta, que no podía haber cobrado eso, lo tomé normal, no hubo insultos”. Sin embargo recordó que él se le fue acercando y “cuando estuvo cerca de mí, me metió el cabezazo”.

Acosta sumó que, tras el cabezazo, quedó tendido en el suelo escuchando cómo todos los presentes reclamando al agresor por lo que le había hecho, para después acercársele y preguntarle cómo se encontraba, si sentía mareo u otra dolencia. “Es la primera vez que me toca, nunca imaginé algo así y menos en este tipo de campeonato”, se lamentó.

Sobre sus lesiones, precisó que tiene una fractura de nariz. “Me dijeron que sí o sí es para cirugía, me tiene que ver un especialista”, puntualizó agregando que no se encuentra bien de ánimos, pues lo ocurrido lo afecta no solo en lo laboral: “Yo soy estudiante en la UNSA, esta semana que tendría que estar rindiendo no puedo hacerlo, esto me corta muchas cosas, es una complicación en todo”, concluyó su relato.