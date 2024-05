"Canallas", la bronca de Mónica Juárez por el trato a abuelos en el Banco Santiago del Estero

Pese a las quejas constantes y la llegada de bajas temperaturas, las largas y eternas filas que deben soportar los abuelos y jubilados para cobrar sus pensiones o realizar trámites básicos en el banco Santiago del Estero, sigue sin resolverse.

Durante la sesión en la legislatura, la diputada por Capital, Mónica Juárez, criticó enérgicamente la situación y pidió atenderla de forma urgente.

“Canallas. Eso sería la palabra que le cabe a la gente del Banco Santiago del Estero"

La legisladora lamentó que los abuelos, a pesar de las bajas temperaturas, deben esperar horas y hacer hasta tres cuadras y media de fila para ser atendidos. “Yo creo que lo que el Banco hace con los abuelos es nefasto", manifestó.

En virtud de ello, hizo un llamado especial a los diputados nacionales, instándolos a tomar medidas para garantizar que los ancianos no sean víctimas de estas condiciones inhumanas. “Los diputados nacionales que tanto pregonan la libertad no trabajan para que los abuelos no sean rehenes de este banco", se quejó.

Y luego apuntó direcamente contra el Banco Santiago del Estero por la falta de sensibilidad ante la difícil situación. "A este banco les diría que no sean miserables", concluyó.