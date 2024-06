Solicitarán nuevos embargos contra la empresa Corredores Viales por el mal estado de la ruta 9/34

De vieja data y sin resolver viene la problemática por el mal estado de la Ruta 9/34 o “ruta de la muerte”, la cual se encuentra bajo la concesión de la empresa Corredores Viales S.A.

El tramo intransitable entre Metán y Rosario de la Frontera genera preocupación entre quienes circulan por el lugar, ya que el estado de la ruta preocupa desde Metán con Yatasto, por lo que la concejal María José Bernis presentó en su momento un recurso de amparo.

Ante esto, el juez Sebastián Fucho, del tribunal de Juicio de Metán, ordenó el embargo preventivo de fondos pertenecientes a Corredores Viales S.A., por un monto de $2.000.000 de pesos en concepto de capital y $800.000 pesos para cubrir accesorios legales.

Lo que generó indignación a la concejal, fue que la empresa dejó de hacer movimientos en las cuentas embargadas dejando de percibir el astreinte que se había ordenado, por lo que adelantó en FM Aries, que solicitarán nuevos embargos.

Sin ruta en condiciones, no hay peaje

“Los metanenses hemos tomado la decisión de no pagar peaje” afirmó Bernis, quien comentó que los vecinos tomaron la determinación de no abonar los $900 pesos (el cual aumentó a esta cifra) por no contar con una ruta segura y en condiciones.

Corredores Viales S.A. es una empresa conformada en su 50% por Vialidad Nacional y el 50% restante por Infraestructura del Estado, la cual no respeta su papel en el mantenimiento y conservación de la ruta.

Poniendo carteles que advierten sobre los peligros de circular por la ruta, algunos concejales continúan luchando para que cumplan con los derechos de quienes la transitan “ya no sabemos qué hacer para evitar un accidente fatal en este tramo de la ruta” sentenció.