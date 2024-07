¿Peligran los vuelos en vacaciones? Aeronáuticos analizan medidas por el derrumbe de los salarios

Javier Milei anunció ayer medidas que "beneficiarían" al sector turístico y todos sus actores, no obstante también se conocieron los cambios en el Código Aeronáutico que no hace otra cosa que abrir los cielos para inversiones privadas, la cual a simple vista parecería beneficiosa pero trabajadores advierte sobre despidos, destinos cancelados y la poca seguridad con posibles nuevas empresas.

CNN Salta-94.7 dialogó esta mañana con Juan Pablo Armanino, Pro-Secretario del Interior de la Asociación del personal Aeronáutico, quien sostuvo que lo que sucedió ayer con los anuncios de Milei fue "rifar" el trabajo argentino.

"El gobierno está dando un paso más adelante, creen más en lo privado que en lo público. Creo que ya el presidente Milei lo dejó claro y lógicamente acá tiene que haber eso. Esto es una realidad. Lo que han hecho ayer es firmar un certificado de defunción para Aerolíneas Argentinas y un certificado de defunción para miles de aeronáuticos y mano de obra argentina que van quedar diezmadas".

"Si ustedes se fijan, el nuevo Código Aeronáutico permite que cualquier extranjero pueda trabajar en la República Argentina, haciendo el trabajo que hacemos nosotros, cuando la mano de obra Argentina ha sido certificada a nivel Mundial como una de las mejores, azafatas, personal de rampas, atención al cliente".

Advirtió que se jugará con la seguridad. "Hoy estamos con severas falencias a nivel de infraestructura, aeroparque, es un aeropuerto muy chico y abrir los cielos implica traer más empresas, más vuelos. La pregunta nuestra es ¿cómo va ser la estructura? ¿cómo va aguantar esta estructura? Lo que me intriga es el tema de la seguridad. Hay quince provincias Argentinas que se van a quedar sin vuelo si el mercado va mandar la demanda. Cómo le explico al riojano que se le murió su papá en Buenos Aires y que tiene que trasladar el cuerpo a La Rioja, que no vas a tener vuelo".

Cerrarían 21 destinos que no son rentables

Armanino explicó por La Mañana de CNN, respecto a los destinos poco rentables. "Si yo voy a lo competitivo, Argentina tiene 38 destinos, en el interior federal del país, de los 38 hay 21 destinos que son deficitarios y esos 21 destinos que son deficitarios los cumple únicamente Aerolíneas Argentinas, por una cuestión de ser empresa de Bandera, porque es la que cuenta a los argentinos, porque hay un sistema de INCUCAI, traslado de órganos, materia prima, parte oncológica, remedios, clearing, todo lo que se maneja dentro de un avión".

"Amén de lo que significa que un avión llegue a una provincia, que genera trabajo, taxistas, remiseros gastronómicos, es una industria que se maneja, y la pregunta es, si esto va ser oferta y demanda, acá tenemos que ser educado con la gente y que el costo político lo pague el gobierno y lo anuncie".

En tanto para Salta advirtió "Hay que marcarles a los compañeros de Aerolíneas Argentina que se van a quedar sin trabajo, esa es la realidad, mayor competencia que vas a tener dentro de actividad como pretende el gobierno, está perfecto, entonces viene cualquier privado y genera directamente de Salta a cuatro destinos y eso te va a diezmar la cantidad de pasajeros".

Aerolíneas tiene una tarifa inflada por los impuestos

Armanini aseguró que la tarifa de aerolíneas esta inflada por los impuestos. "Siempre se ha hecho la crítica de lo que sale un pasaje de avión, por qué el Gobierno no reconoce que el 60% de la tarifa que pagás en un pasaje de avión son impuestos. Nada tiene que ver una empresa aérea en esto, hay una cuestión impositiva, implícita, nosotros venimos pidiendo la regulación de la banda tarifaria hace años, venimos pidiendo competir en igualdad de condiciones, no solo Aerolíneas sino de cualquier empresa que trabaja en territorio argentino".

"Es ni más ni menos que "rifar" el trabajo argentino, que es lo que más nos duele y nos preocupa. Tenemos un montón de chicos que están escuchando la radio que hacen los cursos para la rampa, que van a tener que competir con gente de afuera. Lo más importante de la actividad nuestra es la preparación, la certificación y la calidad de trabajo al nivel del personal aeronáutico argentino".

¿Desde cuando quitarán servicios ?

Tras el nuevo código "Aerolíneas lo que va tener que empezar a hacer desde la semana que viene es empezar a ver los destinos rentables, fortalecer ahí y los destinos que no sean rentables vas a tener que empezar a levantarlos y eso implica que hay un montón de escalas que van a quedar cerrada y compañeros que van a quedar afuera".

En cuanto a los tiempos que llevará el arribo de una empresa nueva dijo "la autorización ahora será autorización digital, antes se hace audiencia por rutas, se hacía una audiencia pública, mañana puede cualquier empresario generar una empresa aérea. "No vamos a pedir de dónde vienen los fondos, si es plata bien habida, hay un montón de interrogantes. Pero bueno entendemos que es una decisión del Estado Nacional y lo único que tenemos que hacer es tener la certeza que va ser duro y difícil porque va en contra del trabajo argentino".

Reunión y medidas

Juan Pablo Armanini confirmó que hoy se reúnen. "No estamos juntando en el día de hoy a las 14, estamos en paritaria abierta, que nada tiene que ver con el código aeronáutico, nosotros venimos con una perdida del salario del 80% de que asumió este Gobierno. Hoy vamos a tocar el tema del Código, entonces salieron a decir que nosotros mañana vamos a parar los vuelos y es una falta de responsabilidad, porque nosotros entendemos que mañana comienzan las vacaciones de Invierno en Buenos Aires y todo el país y ya están en vigencia en todo el país y tenemos que ser responsables en las decisiones que tomamos. No sé de dónde salió la versión. Hoy a las 14 tenemos esta reunión veremos acciones a tomar o no, de lo que pueda llegar a pasar".