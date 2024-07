Luis Caputo explicó el nuevo plan económico de Javier Milei: “No se van a imprimir más pesos en Argentina”

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró en una entrevista radial las explicaciones que habían dado el presidente Milei, y el mismo en un posteo en X, acerca de la nueva etapa del programa económico, en que el gobierno va a la “emisión cero” y el congelamiento de la Base Monetaria, para hacer que el peso sea “recontra-escaso” (Milei dixit), se acelere la “desinflación” y la economía se acerque al levantamiento del cepo. “A partir del lunes no se van a imprimir más pesos en Argentina”, sentenció el funcionario.

"Esos pesos no necesariamente implican aumento de la demanda de pesos. Son simplemente el resultado del mercado de exportaciones e importaciones. Para profundizar el proceso de desinflación vamos a cerrar esta tercer canilla, de manera que no se impriman más pesos en Argentina. No se van a imprimir más pesos en Argentina", señaló.

Y agregó: "Ahora estamos cerrando la última fuente de emisión. Hay una más que son los famosos puts que se está solucionando esta semana con un gran gesto de los bancos. Se va a solucionar este miércoles con los bancos revendiéndole estos puts al Banco Central, de esta manera no hay más emisión en la argentina".

Caputo mencionó, además, "malicia" en quienes señalan un incremento en la base monetaria y señaló la diferencia entre la base monetaria amplia y la común.

"La diferencia entre lo que es la base monetaria amplia, que incluye la base monetaria común más los pasivos remunerados. la base monetaria amplia es la oferta total de pesos, son los pasivos del banco central. la base monetaria común es el circulante, los billetes que circulan, más los encajes. Algunos con malicia, si la base monetaria común sube, que sería lo que es demanda de pesos, dice 'el gobierno está emitiendo', eso es falso, los pesos están emitidos", apuntó.

Milei, sobre una de las canillas clave de emisión: "El miércoles terminamos con los puts"

Sobre otra de las canillas de emisión, señalada también por Caputo, Milei dio a conocer que "en esta semana estamos terminando con el problema de los puts", más precisamente apuntó al próximo miércoles. Los puts son seguros de algunos bonos soberanos en pesos que los bancos compraron abonado una prima. Es decir, pueden activar esa garantía en cualquier momento (vender sus bonos), pero obliga al Banco Central a comprárselos, emitiendo pesos. En los últimos días, el presidente del BCRA, Santiago Bausili mantuvo reuniones con los bancos para evaluar de qué manera es posible terminar con ese mecanismo financiero.

Por otra parte, el Presiente anunció este sábado un cambio en las operaciones en dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Desde EEUU, donde se encuentra de viaje para asistir a una cumbre con multimillonarios, Milei explicó que el lunes comenzará un nuevo esquema monetario en busca de alcanzar "emisión cero total". /Ámbito