Ruta 9/34: “una sola vez se arregló pero con materiales de mala calidad”

Durante la sesión de la Cámara de Diputados se trató un proyecto para solicitar a los diputados nacionales que trabajen en rescisión del contrato con la empresa Corredores Viales S.A.

La autora del proyecto es la diputada por Metán, Nancy Jaime, quien aseguró que no es justo esperar que se venza el contrato con Corredores Viales S.A, es urgente tomar medidas para realizar obras en la ruta nacional 9/34.

“Esta es una problemática que atraviesa a toda la provincia. Pero nuestra situación es peor porque pagamos por un servicio que no se nos brinda” afirmó la legisladora. Quien también pidió que la empresa no pueda presentarse nunca más a un proceso de licitación porque hubo un incumplimiento de contrato.

“Muchos de los vecinos se están negando a pagar el peaje porque Corredores Viales no realiza el mantenimiento. Las tareas de conservación no se están haciéndose, no hubo reparación ni mantenemos en estos años” expresó la diputada.

Además, explicó que solamente se trabajó un mes en la traza y lo hicieron con materiales de mala calidad por lo que continuó el deterioro y nunca más vieron alguien de la empresa trabajando. “Hace cuatro años que no vemos mejoras” expresó.