Bernacki se prepara peregrinar en septiembre: “ya subí hace un mes y estuve muy bien”

Después de algunas complicaciones de salud, Monseñor Dante Bernacki, aseguró que se encuentra con buenos ánimos y ganas de iniciar un nuevo camino por el Milagro.

Hace unos meses tuvo complicaciones con el corazón y el año pasado debió ser sometido quirúrgicamente. A pesar de estas situaciones nada lo detiene en el camino de la fe y realizará nuevamente la peregrinación desde Los Andes.

“Siempre digo Dios dirá, pero en junio subí autorizado por el cardiólogo y me fue bien” afirmó el Vicario General de la Arquidiócesis de Salta. Monseñor peregrina hace muchos años con los mineros de Mina Patito desde Los Andes en un camino de fe y alabanzas al Señor y la Virgen del Milagro. “El año pasado me operaron y a los días estuve caminando con ellos, este año espero no ser una carga, pero la fe está intacta” expresó.

“Tenemos todas las expectativas puestas en septiembre vamos a ver como se presenta el cuadro de salud. Dios dirá porque en manos de él estamos” agregó el Vicario.

Bernacki aseguró que viene teniendo contacto con los integrantes de Mina Patito y los peregrinos de la Puna en relación a las necesidades que tienen actualmente y cuáles serán los pedidos y agradecimientos que traerán a los santos patronos. “La vida del minero no es fácil por la distancia, la altura, por el tiempo que están lejos de sus familias. A nosotros nos cuesta ponernos en marcha en el camino de la fe y ellos nos dan un ejemplo” expresó en reconocimiento a los caminantes.