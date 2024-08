Escándalo Alberto-Fabiola: “Cada vez son más las denuncias que vinculan a personas con influencia y poder"

El tema que ocupa la opinión pública por estas horas sigue siendo la denuncia de violencia de género de la ex primera dama, Fabiola Yáñez en contra del ex presidente Alberto Fernández, que si bien es un caso más de "violencia" tiene como condimento la envestidura que supo tener el acusado.

Desde el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, explicaron a InformateSalta que si bien en todos los casos de violencia siempre hay una primera agresión hasta que llega el "golpe", muchas mujeres, más aún en el caso de la "violencia psicológica" suelen demorar en hacer la denuncia policial.

Pilar González Sastre, directora del Observatorio expresó su preocupación por la gravedad de los hechos denunciados y destacó la creciente tendencia de casos de violencia de género que involucran a figuras del poder. "No me sorprende la denuncia, no por el hecho de que sea Alberto Fernández el involucrado, sino porque cada vez son más las denuncias que vinculan a personas con influencia y poder en la sociedad", afirmó.

González Sastre, explicó en relación a las denuncias y el tiempo que demora la víctima en concretarla que la Corte Suprema sacó una estadística que dice que el promedio de tiempo que demora una persona en denunciar violencia de género es de 7 años. La cual según la Directora, refleja el miedo y las dificultades que enfrentan las víctimas para buscar justicia" dijo por QPS.