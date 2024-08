Violencia de género: Solo en 2023, hubo más de 23.000 denuncias en Salta

En medio de la conmoción por la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia busca contar con nuevos dispositivos de vigilancia electrónica para resguardar a las víctimas de la mencionada problemática.

Al respecto de estas cuestiones la doctora Verónica Simense de Bielke, fiscal penal de Violencia Familiar y Género 1, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- quien ahondó no solo en el caso contra Fernández, sino que también celebró el anuncio del gobernador Sáenz, pensando en la necesidad de una actuación más eficiente y en pos de resguardar a las personas damnificadas.

Primero y sobre la denuncia de Fabiola Yañez, dijo que al visibilizarse en las noticias “se vuelve un tema que hay que hablar, la visibilización de la violencia es necesaria porque existe, es real, no es un invento del feminismo”. A esto espetó que “cuando se ven los números de denuncias en la provincia, más de 23.000 en el 2023, es una cifra para empezar a tomar conciencia”.

Otra arista del caso que mencionó es la violencia psicológica, diciendo que esas lesiones psíquicas no son visibles a simple vista. “No es tal vez el golpe de las fotos, pero el daño psíquico existe, es una violencia silenciosa y es más difícil en un círculo de poder, aquí siendo del primer mandatario y con un aparato que lo apoyaba a él”, ahondó.

Ya sobre el anuncio hecho por el gobernador Sáenz, la fiscal reconoció que la capacidad policial y la operatividad para controles o adicionales “es totalmente insuficiente, piensen que hay denuncian con una consigna fija desde 2019, piensen lo que significa no solo para la víctima sino también para el efectivo; hay muchas víctimas a la espera de un botón”, aseveró.

Esto también conlleva a atrasos en la actuación judicial, puedo en algunas comisarías no hay cantidad necesaria de efectivos para las custodias, con quejas de los jefes de las dependencias al no alcanzarles el personal. “Esto se vuelve un cuello de botella; por eso queremos elevar los estándares, falta mucha capacitación, hay que avanzar de manera urgente con esto”, indicó.

Por último y sobre la problemática de la violencia, la fiscal dijo que las denuncias de tal índole tienen en el primer puesto a parejas y ex parejas como principales agresores, luego situaciones de violencia entre padres e hijos, entre cuñados, algunas entre vecinos. “La violencia sigue siendo en el ámbito físico”, manifestó agregando que, en las denuncias a ex parejas o parejas, se indica que las agresiones sufridas no fueron las primeras, que hay una animosidad tardía para radicar la exposición.

“Estamos ante víctimas con un alto riesgo, naturalizan la violencia que ya no saben cuándo es un riesgo”