Orán: Con 48° de calor, abuelos hacen cuadras de fila para retirar remedios de Pami

La situación de Pami en Salta no da para más, el senador Juan Cruz Curá, nuevamente salió a visibilizar una situación que es vergonzosa, con 48° de calor en Orán los abuelos hacen filas de cuadras para poder retirar sus medicamentos.

En diálogo con InformateSalta se mostró muy molesto con la situación. “Es una vergüenza lo que pasa con el Pami en toda la provincia, desde la Cámara de Senadores hemos hecho muchas acciones, entre ellas pedir que se intervenga la entidad, algo que también fue acompañado desde la Cámara de Diputados”.

"Que pongan gente idónea y no militantes que no tienen la capacidad"

Sin embargo nada cambia, “acompañé a centros de jubilados en la presentación de amparos, esto salió favorable para el de Yrigoyen, pero lamentablemente Pami presenta apelaciones negando una realidad tremenda. Se pide un trato digno, denunciamos la falta de atención en las farmacias, médicas, nada fuera de lo que ellos deben garantizar”.

Utilizó sus redes sociales mostrando las largas filas en Orán para retirar medicación, “estamos con temperaturas de 48 grados, hemos sido noticia por el clima y los abuelos haciendo filas de más de una cuadra para retirar un medicamento”.

Sobre esto aseguró que hay una sola farmacia que entrega los medicamentos bonificados, “Pami dice que tiene convenios con otras, pero en la realidad y la práctica eso no se traduce. Tienen que regularizar esta situación que no es un problema de los abuelos y que los tiene cautivos. Es un servicio que se paga, es lo que aportaron toda su vida para tener una obra social como corresponde”.

Finalmente reflexionó en la necesidad de continuar visibilizando esta realidad, “que le dé vergüenza a los que tienen el rumbo de Pami y que pongan gente idónea y no militantes que no tienen la capacidad, porque lo que hasta ahora vemos es que son militantes sin capacidad, y me remito a los hechos”.