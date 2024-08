El Tribunal de Faltas prevé complicaciones en el sistema de scoring: "Es inaplicable"

Ayer, el Concejo Deliberante, aprobó la implementación del scoring en la capital salteña, un sistema que aplicaría la quita de puntos en las licencias de conducir para quien cometa infracciones de tránsito.

Durante el debate participaron los ediles, personal de Tránsito y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero quienes lamentaron no ser citados fueron los jueces y secretarios del Tribunal de Faltas, organismo fundamental al tratar la aplicación de sanciones.

Así lo manifestó en FM Pacífico Diego Peretti, juez de Tribunal de Faltas, quien indicó que en la ordenanza municipal ya está contemplado el scoring, un sistema que lleva más de 10 años legislado en el municipio pero que resulta engorroso en su aplicación.

“El scoring está regulado, lo que pasa es que es inaplicable”.

Peretti destacó dos inconvenientes de este sistema, el principal recae sobre la necesidad de identificar al conductor y no que la inhabilitación recaiga sobre el titular registral ya que se estaría aplicando una sanción sobre alguien que puede o no haberla cometido: “Nosotros trabajamos para adecuar la ordenanza municipal y limitar los casos de inhabilitaciones cuando vimos el tema fotomultas, porque se debe tener determinado quien es el conductor al proceder una inhabilitación”.

Otro inconveniente tiene que ver con el propio scoring que se sustenta en un sistema nacional en el cual se deben cargar manualmente las actas labradas, llegando el Tribunal de Faltas a cargar aproximadamente 2.000 actas de comprobación mensuales. Además que, por la carga del pago de infracciones en la web, sería engorroso al hacer la quita de puntos por esta vía.

La cuestión de fondo que se trataba, que pudo identificar el juez de Faltas, fueron los conductores con alcohol en sangre, los cuales abarcan el 10% de las infracciones, por lo que la aplicación del scoring para esta problemática no era necesario, solo se necesitaba una modificación en la ordenanza.

“Es una medida errónea e inconsulta”.

El juez, llamó al trabajo en conjunto enfatizando que no buscan colocar "palos en la rueda", sino mostrarles las complicaciones del sistema.

“Hubiese sido fundamental que participe el Tribunal de Faltas para dar un abanico de posibilidades y hacer algo que se pueda implementar”.

Municipios no adheridos al sistema nacional

En la provincia hay municipios que no se encuentran adheridos al sistema nacional, por lo que al inhabilitar a una persona en capital solo tendrá registrada esa infracción en las zonas adheridas, no así en otros lugares como San Lorenzo que no se encuentra en el sistema nacional, por lo que las inhabilitaciones gravadas no impactarían en ese municipio: “Eso hay que analizar” finalizó Peretti.