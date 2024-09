Inicia el juicio por el intento de homicidio a Camila Spears: "Es importante no callar"

A horas del inicio del juicio contra Luis Alberto Martínez, acusado de atacar a Camila Sabrina Maza, en febrero de 2023, la humorista, quien sobrevivió a un brutal ataque que la dejó 21 días en coma, habló sobre el avance del caso, sus expectativas y las secuelas que enfrentó.

"Es un día importante, no solo para mí, sino para todas las mujeres que sufrieron en silencio. Este juicio es una oportunidad para aclarar la verdad y visibilizar lo que muchas callaron", expresó la artista en Multivisión Federal.

Camila aclaró que "la versión que trascendió sobre que se cayó o se tiró, nunca fue así". "Fue un ataque diferente, y ahora la justicia lo sabrá", afirmó Spears, quien espera que este juicio sirva de ejemplo para que otras víctimas denuncien y no se queden en el silencio.

"Hay muchas que no están con vida, que no lo pueden decir, no lo pueden contar, así que para algo estoy, para algo volví y es importante de no callar"

Su hermana, Jorgelina, destacó la importancia de este proceso: "Confiamos en que los resultados serán ejemplificadores y servirán para visibilizar los hechos de violencia que tantas han sufrido".

El juicio se estima durará hasta el 11 de septiembre. “Nosotros confiamos, estamos tranquilos, sabemos quién es Camila, sabemos cómo es su pareja, sabemos todo lo que ella ha entregado y ha dado, y bueno, vamos a estar en la espera de todo este proceso", concluyeron.