Preocupa que la ley de financiamiento universitario corra el mismo riesgo que la movilidad jubilatoria

El senador nacional, Sergio Leavy, se refirió al veto presidencial de la movilidad jubilatoria y la preocupación que la ley de financiamiento universitario corra la misma suerte.

Si bien todavía no se aprobó la ley de financiamiento universitario, el senador nacional por Salta, manifestó el compromiso de la oposición en lograr esta ley, pero advirtió que también podía ser vetada de llegar a ese fin la decisión del presidente de la Nación.

“Queda solo un trimestre y todavía no se soluciona el problema presupuestario de las universidades” dijo Leavy y remarcó que no se puede dilatar más esta discusión ya que, profesores universitarios con 10 años de antigüedad, cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza y las universidades no pueden afrontar los nuevos gastos que se presentan.

Esto se evidencia, según explicó en FM Aries, porque desde la gestión libertaria no se cumplió con el Presupuesto 2023, con respecto a la educación superior.

La solicitud que se efectúa es que la Educación reciba un 8% del PBI y de ese porcentaje un 1.5% se destine a la educación superior, todo sujeto a la situación del país.

Por el lado de la movilidad jubilatoria, dijo que la decisión presidencial es injustificable, ya que los jubilados pagan siempre el ajuste, por lo que solicitaban que los aumentos sean mensuales para que este sector no pierda contra la inflación.

“Vemos con desazón cuando este tipo de leyes, que salen por consenso, se vetan” finalizó.