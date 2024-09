Día del Empleado de Comercio: "Vamos a festejar el hecho de tener trabajo y luchar por los derechos"

En el día del empleado de comercio InformateSalta buscó la palabras de referentes del sector a fin de conocer, ¿Cómo lo viven? y si tienen algo que festejar.

César Guerrero, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercios, habló con InformateSalta y si bien reconoce la situación económica y financiera en la que trabajan sus sindicados dijo: "Yo creo que ante todo hoy, 26 de septiembre y el lunes, que lo trasladamos por un acuerdo entre las cámaras de comercios y distintos organismos que nuclean comercios acá en la Capital, vamos a festejar el hecho de tener trabajo".

No obstante, agregó que "hay que militar fervientemente y como nunca antes para defender los derechos e los trabajadores y para que no tengamos más quitas y no se borre todos los que muchos bregaron hace muchos años para que tengan no solo los empleados de comercios sino todas las organizaciones gremiales a sus trabajadores derechos conquistados que no los borren ahora".

En cuanto a las ventas, el Sindicalista dijo "Las ventas bajaron y eso se ve . La inflación tiene índices bajos pero no hay circulante y lo poco que ganan los empleados es para la canasta básica, familiar, después no se ve otro tipo de consumo. Es lo que estamos viviendo".

Reglamentación Laboral: "Borrar todo de un plumazo"

Tras conocerse la nueva Reglamentación Laboral, César Guerrero señaló a InformateSalta: "En el año 33 o 34 se hablaba de cuidar y proteger a los trabajadores con un indemnización, paga, ante los despidos arbitrarios, se hablaba de la seguridad y salud de los trabajadores, descansos y de otras cuestiones, que curiosamente después de tantos años, hoy sale la reglamentación de la Ley de la Reforma Laboral, o sea que todo lo que se consiguió en el 33 muchas de esas cosas, hoy un plumazo y chau quedaron en el camino".

Cabe aclarar que si bien este jueves 26 de septiembre es el día de los Empleados de Comercio el mismo se celebrará el lunes 30 de septiembre y todos los locales estarán cerrados.