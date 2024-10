Dengue: Los salteños reconocen la importancia de la vacuna, pero pocos se la aplican

Tema que se volvió un alerta permanente para los salteños, sobre todo en el último año, es la presencia del dengue, luego de la última temporada con más de 20.000 salteños afectados por la enfermedad del mosquito y los fallecimientos que hubo.

En vista de un nuevo brote que ya anticipan que será histórico, desde el Ministerio de Salud están llamando a la ciudadanía a extremar los recaudos, a tomar todas las precauciones pero también a aprovechar las vacunas contra el dengue para mitigar las patologías que despierta el virus.

En ese contexto, ¿los salteños se han vacunado? ¿Han buscado las dosis? ¿Si no se inocularon, tienen previsto hacerlo? Ante tales interrogantes, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo consultando a los salteños si acudieron a las dosis como medida de prevención.

Al hablar con aquellos transeúntes por el centro de la ciudad, a aquellos que se les consultó si se vacunaron, aunque reconocieron lo importante de aplicarse las dosis, dijeron que no lo hicieron. A una segunda pregunta, de si lo harían ahora, también dieron respuestas negativas.

“No me vacuné”, confesaba una vecina a CNN Salta, indicando que “si está a mi alcance, lo voy a hacer, los mosquitos son inevitables, es importante vacunarse”, decía este testimonio. Distante de otra señora, quien directamente decía “no, no me vacuné”.

En el caso de una abuela, ésta indicó que tuvo dengue con anterioridad, pero reconoció que “no me voy a vacunar”. Similar decía un hombre: “No he tenido dengue y tampoco tuve en cuenta vacunarme”, espetó.