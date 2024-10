Caso Martínez-Parisi: “Son construcciones hipotéticas, hay suposiciones”

Las novedades de la Justicia de las últimas semanas tuvieron en foco al intendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, como también al juez de Orán, Claudio Parisi, vinculados a una complicada causa judicial que, entre otras noticias, tuvo la detención de ambos.

Mientras siguen esas novedades a la orden, el abogado litigante Joaquín Vélez estuvo hablando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde se permitió criticar el proceso judicial que involucra a Martínez y a Parisi, sobre todo por las acusaciones en su contra de las cuales dudó en cómo se orientaron dentro de la investigación.

Primeramente y analizando el desenvolvimiento de la Justicia, dijo que “aquí falta la realización de ‘la cosa’; como ejemplo, si un juez te condena a 10 años, eso es lingüística porque no va a estar con vos los 10 años, no va a haber un cumplimiento de esos 10 años”, apuntó.

Dicho esto también criticó lo que denominó “la construcción de los buenos y malos; si no están presos, como sociedad se cuestiona eso, esa construcción en la sociedad y en la justicia no es bueno”. Aquí expandió su idea diciendo que “esta decisión de detenerlo (a Parisi), los jueces que quedan dictarán una sentencia por pedido del fiscal, tenga o no razón; juzgan por sus acciones como jueces”

El abogado Vélez recalcó que a Parisi, de las seis acusaciones, hay cuatro con vías recursivas confirmadas. “Entonces ¿suponemos que hay responsabilidad de los otros jueces también? ¿O fueron medidas adoptadas conforme a la ley? Si vamos a juzgar su accionar como persona, debemos tener pruebas, no suposiciones; son construcciones hipotéticas, no hay investigación hay suposiciones de que todo pudo pasar”, recriminó para concluir.

“Al juez lo detienen y lo meten preso por lo que hizo como juez, por una decisión judicial”