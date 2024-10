Tuvo un ataque de epilepsia y le robaron: “Pensé que me iban a ayudar y me llevaron la bici”

La comunidad de General Mosconi se encuentra indignada y pide respuestas ante el hecho vandálico que sufrió José Teseira, quien tras sufrir un ataque de epilepsia le robaron uno de sus bienes más preciados.

Mientras se dirigía a su hogar el sábado a la madrugada, tuvo un ataque epiléptico que lo dejó desvanecido en la calle junto a su bicicleta. Recordó que en ese momento dos sujetos se acercaron mientras otro se quedó mirando sobre el cordón, pensando que lo iban a socorrer, lo cual no fue así.

“Pensé que me iban a ayudar y me llevaron la bici”.

José, es un hombre mayor que sale a buscar el “mango” a la calle, en su bici pasa el día haciendo changas y trámites a los vecinos, desde turnos en el hospital o pagándoles las cuentas, lo cual se le dificultará por la pérdida de su medio de movilidad: “No puedo caminar por mi cintura, tengo la enfermedad de los huesos” comentó a Mosconi Tv Color.

Si bien se dirigió a la Policía para radicar la denuncia correspondiente no pudo hacerlo, ya que al solicitarle los papeles de la bicicleta les dijo que se trataba de un bien con varios años por lo cual no tenía los documentos: “Es una bici vieja, me regalaron hace mucho”.

Sin denuncia tomada, José continúa esperando que su compañera, su bici, su movilidad, aparezca.