Rumbo a la interna del PJ, se definen los nombres que acompañan a CFK en su lista

Los ojos de la política se tornan sobre la interna del Partido Justicialista el cual, por estas horas, confronta en dos veredas al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin acuerdo para lograr la “lista unidad”, la interna dirimirá su nueva conducción en elecciones internas que se desarrollarán el 17 de noviembre próximo, fecha para la cual los integrantes del partido ya se posicionan de un lado o del otro.

Bien rescata FM Profesional, marcando los días a noviembre Cristina Kirchner oficializó a su equipo, conformado por ex funcionarios, intendentes, diputados, senadores y sindicalistas, que demostraron su fidelidad hacia ella.

En los nombres para la mesa de los vicepresidentes, aparecen el titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci; el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanneli, entre otros.

En cuanto a los Consejeros titulares, figuran el senador nacional Juan Manzur, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador nacional y ex gobernador de San Juan Sergio Uñac; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; etc.

Mientras tanto, del lado de Quintela, nombres que van apareciendo junto al suyo en la lista que encabeza, son los del exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa y de Victoria Tolosa Paz. Vale mencionar que salteños que acompañan a Quintela son la intendenta de La Viña, Alba Sánchez, para vicepresidente 5°; y Tuty Amat, en su caso para consejero titular.